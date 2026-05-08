Jenny López destapó detalle inesperado sobre su boda con Jhonny Rivera

Jenny López sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle poco conocido sobre su boda con Jhonny Rivera, una confesión que rápidamente generó reacciones en redes sociales y despertó curiosidad entre quienes siguen de cerca la relación de la pareja.

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¿Qué reveló Jenny López sobre su boda con Jhonny Rivera?

Luego de casi tres meses de haber celebrado su unión en sagrado matrimonio con el cantante de música popular Jhonny Rivera, la joven artista Jenny López reveló un detalle inesperado sobre este día especial.

La verdad sobre la boda de Jhonny Rivera y Jenny López que sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

Esto surgió luego de que uno de sus seguidores quisiera saber por qué la reconocida pareja decidió realizar su ceremonia un domingo y no un sábado, como suele ser habitual.

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Ante la pregunta, López explicó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, que la decisión estuvo relacionada con los compromisos laborales de varios colegas y amigos cercanos del cantante, quienes tenían presentaciones programadas ese fin de semana.

Por esta razón, consideraron que el domingo era una mejor opción para facilitar la presencia de gran parte de sus invitados.

“Inicialmente se había pensado celebrarlo el sábado, pero muchos colegas de Jhonny no iban a poder acompañarnos... Entonces nosotros dijimos: no, hagámoslo el domingo que de pronto muchos tienen la posibilidad de estar con nosotros por el hecho de ser domingo”, explicó.

De esta manera, Jenny López despejó la duda de sus seguidores y compartió uno de los motivos detrás de la fecha elegida para celebrar su matrimonio con Jhonny Rivera.

¿Cómo fue la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

Aunque la ceremonia religiosa se llevó a cabo de manera privada, Jhonny Rivera y Jenny López encontraron la forma de compartir este momento con las personas que los acompañaron desde afuera de la iglesia. Decenas de seguidores llegaron hasta el lugar y permanecieron detrás de unas barandas instaladas en el exterior mientras la pareja daba el “sí” frente al altar.

La celebración continuó más tarde en la finca del cantante, donde familiares, amigos y algunos famosos disfrutaron de una recepción cargada de música y ambiente festivo. En el lugar hubo comida para los invitados y varias presentaciones en vivo que animaron la noche.