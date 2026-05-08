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Alexa Torrex explicó la verdadera razón por la que eligió primero a Tebi y no Jhorman; esto dijo

Alexa explicó por qué quería hablar primero con Tebi y no con Jhorman tras La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex reveló por qué buscaría primero a Tebi y no a Jhorman
La razón por la que Alexa Torrex quería ver primero a Tebi y no a Jhorman tras La casa de los famosos Col. (Fotos: Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex, ha estado en medio de la conversación luego de explicar las declaraciones que había dado recientemente tras su eliminación del programa del Canal RCN, en las que aseguró que primero buscaría a Tebi antes que a su expareja Jhorman Toloza.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre buscar primero a Tebi y no a Jhorman?

Las palabras de la creadora de contenido causaron polémica y también provocaron una respuesta por parte de Jhorman Toloza, quien aseguró públicamente que él no sería “plato de segunda mesa” tras lo sucedido entre Alexa con Tebi.

Alexa Torrex recientemente cometó en una entrevista realizada después de su salida de La casa de los famosos Colombia que esperaba que Tebi saliera para poder hablar primero con él y posteriormente tener una conversación con Jhorman Toloza.

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Tras la polémica que generaron sus palabras, la influencer decidió aclarar cuál era la razón por la que había tomado esa decisión.

Alexa Torrex reveló por qué buscaría primero a Tebi y no a Jhorman
La razón por la que Alexa Torrex quería ver primero a Tebi y no a Jhorman tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Según contó, luego de salir del programa conoció varias situaciones relacionadas con Jhorman que la hicieron replantear muchas cosas.

Alexa explicó que, tras regresar a su apartamento, se enteró de hechos que presuntamente habrían ocurrido mientras ella permanecía en competencia. Además, aseguró que también conoció comentarios que, según ella, el creador de contenido habría hecho sobre su familia.

Por esta razón, señaló que quería hablar primero con Tebi, dejando claro que la conversación pendiente con Jhorman no estaba relacionada con una reconciliación sentimental.

¿Qué más reveló Alexa Torrex sobre Jhorman y su apartamento?

La creadora de contenido también explicó que era consciente de que Jhorman podía sentirse dolido por la cercanía que tuvo con Tebi durante la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

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Sin embargo, reiteró que la conversación que pretendía tener con él era únicamente para aclarar situaciones pendientes.

Alexa Torrex reveló por qué buscaría primero a Tebi y no a Jhorman
La razón por la que Alexa Torrex quería ver primero a Tebi y no a Jhorman tras La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Todo esto lo contó en medio de un live que realizó en sus redes sociales, donde también habló sobre cómo encontró su apartamento tras la salida de Jhorman del lugar.

Alexa mostró imágenes en las que se observaban varias de sus pertenencias en el suelo, objetos dañados y mensajes escritos con palabras fuertes.

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