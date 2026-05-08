Alexa Torrex rompió el silencio sobre lo que ocurrió en su apartamento: “Me enteré de muchas cosas”

Alexa Torrex se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia tras su salida de La casa de los famosos Colombia en medio de la polémica con su expareja Jhroman Toloza.

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¿Cómo encontró Alexa Torrex su apartamento tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido quien salió inesperadamente de La casa de los famosos tras obtener el menor porcentaje de votación ha estado ha estado en medio de la conversación tras lo que ha ocurrido con su expareja.

Recientemente Alexa compartió en sus redes sociales cómo encontró su apartamento luego de que conociera que Jhorman se había mudado de este lugar, en el que quedó sorprendida tras ver estaba completamente destruido.

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A través de un video, compartió imágenes en las que se observan varias de sus pertenencias en el suelo, objetos dañados y mensajes escritos con palabras fuertes que, al parecer, habrían sido hechos por su expareja.

Alexa Torrex contó qué tuvo que hacer para entrar a su apartamento destruido. (Fotos: Canal RCN)

Como bien se conoce Jhorman habría tomado esta acción luego de que Alexa tuviera una cercanía con Tebi en medio de la convivencia con el participante.

Tras lo ver el apartamento en esas condiciones, Alexa Torrex decidió hacer un live en el que contó varios detalles de lo que ocurrió.

¿Qué más reveló Alexa Torrex sobre lo que ocurrió en el apartamento?

Alexa contó que para entrar al edificio tuvo que recurrir a un vecino para que le abriera y que casi la multan por el tema de la cerradura.

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“Me tocó forzar la chapa”, dijo mientras contaba que su familia la acompañó en el proceso y que estaban muy preocupados: “Ellos pensaban que yo iba a volver con él”.

Alexa también contó que se enteró de varias cosas que al parecer Jhroman hizo desde la primera semana que ella estuvo en la competencia de convivencia.

Alexa Torrex contó qué tuvo que hacer para entrar a su apartamento destruido. (Foto: Canal RCN)

Y es que al ingresar al apartamento quedó en shock y que ni siquiera lloró al ver el sitio. También dejó claro que pasaron muchas más cosas en ese apto.

“No solo se llevó mis cosas e hizo daño bien ajeno son más cosas”, dijo Alexa.

En el que dijo que ella no volverá a ese lugar y que no vivirá más allá: “Me enteré de muchas cosas que pasaron ahí”.