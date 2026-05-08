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Yina Calderón anunció acciones legales contra Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex, ¿por qué?

Yina Calderón anunció acciones legales contra Jhorman Toloza tras ser involucrada en su polémica ruptura con Alexa Torrex.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón demandaría a ex de Alexa Torrex tras fuertes declaraciones
Yina Calderón demandaría a ex de Alexa Torrex tras fuertes declaraciones. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón sorprendió en redes sociales tras anunciar que tomará acciones legales contra Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex. La reconocida influenciadora explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión, luego de la polémica que se ha generado alrededor de la mediática ruptura entre ambas personalidades y las declaraciones que han circulado en plataformas digitales.

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¿Por qué Yina Calderón tomará acciones legales contra Jhorman Toloza?

En la noche del pasado jueves 7 de mayo se viralizó una entrevista que Jhorman Toloza concedió en medio de la polémica separación que atraviesa con Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en la que no solo habló sobre diversos temas relacionados con la situación, sino que además lanzó graves afirmaciones sobre Yina Calderón.

Ex de Alexa Torrex metió a Yina Calderón en polémica y ella reaccionó
Ex de Alexa Torrex metió a Yina Calderón en polémica y ella reaccionó. (Foto Canal RCN).

En la conversación, Toloza comentó que supuestamente la hermana de Alexa Torrex sostenía un amorío con Roberto Velásquez, quien tendría en su poder fotografías de la joven bastante comprometedoras. Según él, esta información le habría sido revelada por Yina Calderón.

“Yo les voy a decir un dato que a mí me dijo la misma Yina Calderón: supuestamente Roberto tiene fotos de la hermana desn*da, porque se hablan y toda la vuelta. Yo no tengo ni idea”.

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¿Qué dijo Yina Calderón tras enterarse de la polémica afirmación que hizo Jhorman Toloza sobre ella?

Tras estas declaraciones, Yina Calderón anunció que tomaría acciones legales contra Jhorman Toloza, asegurando que las afirmaciones realizadas en la entrevista afectarían su imagen y buen nombre en medio de la controversia que rodea al creador de contenido y a Alexa Torrex.

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Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Calderón expresó que luego de ver tales afirmaciones en su contra tomaría acciones legales de la mano de su hermana Juliana Calderón.

Yina Calderón no se quedó callada y tomaría medidas contra Jhorman Toloza
Yina Calderón no se quedó callada y tomaría medidas contra Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN).

“Yo no tengo nada que decir, yo qué le voy a poner atención a un mantenido… O sea, es capaz de inventarse lo que sea, ustedes saben que yo respeto mucho a la producción de RCN, a mis jefes, que no soy una persona que hable ese tipo de cosas, pero pues voy a tomar acciones legales, lo va a hacer mi hermana Juliana, porque es delicado lo que está inventando"

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