En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por solicitar la eutanasia.

La noticia ha generado una la de reacciones a través de las diferentes plataformas digitales tras las complicaciones a nivel emocional por las que ha enfrentado la destacada actriz quien ha sido tendencia por algunas complicaciones que ha tenido a nivel emocional.

Por su parte, la noticia ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas quienes se sorprendieron con el testimonio que compartió la actriz, quien ha estado atravesando por un complicado momento.

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¿Quién es la reconocida actriz que solicitó la eutanasia tras varias complicaciones?

El nombre de Claire Brosseau, una destacada actriz canadiense se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras solicitar la eutanasia.

Ella es la actriz que solicitó la eutanasia. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios medios de comunicación internacionales como People en Español, quienes confirmaron la noticia a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de cinco millones de seguidores en la que expresaron lo siguiente:

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“La artista de 48 años quiere dejar de vivir tras décadas de sufrimiento. "Ya ha sido suficiente". A lo largo de tres décadas, Brosseau ha probado numerosos tratamientos, incluyendo más de 25 medicamentos, atención psiquiátrica, diversas terapias y psicodélicos guiados. Sin embargo, nada le ha proporcionado un alivio real. En una carta abierta publicada en Substack el año pasado, Brosseau compartió su batalla de años y reveló que ha intentado su#c#d#rs* varias veces”, expresó People en Español.

A causa de las complicaciones con respecto a la salud mental, la actriz ha generado una ola de comentarios a causa del complicado momento a nivel emocional por el que ha estado enfrenado hace varios años, lo cual hizo que solicitara la eutanasia.

Este ha sido el gran legado que ha dejado Claire Brosseau en su carrera. | Foto: Freepik

¿Cuál ha sido el importante legado que ha dejado la actriz Claire Brosseau a lo largo de su carrera?

Es clave mencionar que Claire se ha destacado como una de las actrices más destacadas de Canadá al demostrar su gran habilidad en el campo artístico desde hace varios años.

Por este motivo, la actriz ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones como: ‘Girl Couch’, ‘Phil the alien’ y ‘Who is KK Downey’.