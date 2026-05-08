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Juliana Calderón habría reaccionado a comunicado de familia de Juan Manuel Rodríguez

Juliana Calderón habría reaccionado a comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez que indica que no fue su pareja.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón habría respondido a comunicado de la familia de Juan Manuel
Juliana Calderón habría respondido a comunicado de la familia de Juan Manuel. (Foto Canal RCN).

Juliana Calderón habría reaccionado al comunicado emitido por la familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que falleció junto a Yeison Jiménez, en el que aclararon que entre ambos no existía una relación sentimental. La creadora de contenido compartió un video en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores tras la difusión del pronunciamiento familiar.

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¿Qué dice el comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez sobre su relación con Juliana Calderón?

En las últimas horas, a través de la cuenta oficial de Juan Manuel Rodríguez, se conoció un comunicado publicado por la familia del joven que falleció junto a Yeison Jiménez en enero de 2026. En el mensaje, aclararon ante la opinión pública que al momento de su fallecimiento no mantenía ningún vínculo sentimental.

Familia de Juan Manuel Rodríguez aclara verdad sobre Juliana Calderón
Familia de Juan Manuel Rodríguez aclara verdad sobre Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

“Nos permitimos aclarar de manera categórica que Juan Manuel Rodríguez Galeano (Q.E.P.D.) no mantenía ninguna relación sentimental con persona alguna, contrario a la información que irresponsablemente se ha venido divulgando”, menciona el comunicado.

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Además, la familia pidió desvincular al joven de cualquier noticia o comentario relacionado con una supuesta relación sentimental, dejando entrever, sin mencionar nombres, que Juliana Calderón no habría sido su pareja, como se aseguró durante este tiempo.

¿Juliana Calderón reaccionó al comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez?

Horas después de que el comunicado se viralizara en redes sociales y se llenara de comentarios relacionados con Juliana Calderón, al punto de que tuvieron que desactivar la casilla de comentarios, la joven empresaria compartió un corto audiovisual en el que habría contado el difícil día que atravesó y reaccionado indirectamente a esta situación.

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Aunque no mencionó directamente el comunicado, sí aseguró que recibió numerosos mensajes poco agradables por parte de internautas, además de enfrentar otras situaciones que hicieron su día más complicado de lo habitual.

“En la tarde tuve cantidad de comentarios, de cosas... Ya no le voy a botar más mente a eso, porque no hay necesidad. Discutir con la ignorancia es muy grave”.

Lo cierto es que hasta el momento, Juliana Calderón no se ha pronunciado de manera directa sobre el comunicado de la familia de Juan Manuel Rodríguez, aunque sus recientes declaraciones han sido interpretadas por varios internautas como una posible reacción a la polémica.

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