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La Segura preocupa al revelar su estado de salud tras retirar dispositivo médico: “es muy compleja”

La Segura reveló su estado de salud luego de que el procedimiento para aliviar su dolor no funcionara y tuvieran que retirárselo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura reveló su estado de salud tras el fallido procedimiento médico
La Segura confirma complicaciones y habla de su salud tras procedimiento fallido. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido La Segura volvió a preocupar a sus millones de seguidores luego de compartir nuevos detalles sobre el procedimiento médico al que se sometió recientemente para intentar disminuir el dolor crónico que padece desde hace varios años.

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¿Qué dijo La Segura sobre el aparato electrónico para aliviar sus dolores?

A través de sus redes sociales, la influencer caleña había contado días atrás que se encontraba emocionada porque le realizarían un procedimiento en el que le instalarían un aparato en la espalda, conocido como neuroestimulador, con el objetivo de aliviar los dolores que le dejó el incidente que sufrió tiempo atrás y que casi le cuesta la vida.

La Segura reveló su estado de salud tras el fallido procedimiento médico
La Segura confirma complicaciones y habla de su salud tras procedimiento fallido. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, La Segura aseguró que tenía grandes expectativas sobre el tratamiento y expresó su deseo de poder mejorar su calidad de vida. Sin embargo, con el paso de los días empezó a revelar que el procedimiento no estaba teniendo los resultados esperados.

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Según explicó en sus historias, aunque al principio estaba confundida porque no sentía ninguna mejoría, posteriormente confirmó que el aparato no le ayudó a disminuir el dolor y que, por el contrario, este se intensificó.

¿Cómo se encuentra actualmente de salud La Segura?

La influencer caleña compartió recientemente que la situación afectó considerablemente su estado físico y emocional. Incluso, reveló que pasó varios días en cama debido a las molestias que estaba sintiendo tras el procedimiento.

Tiempo después, contó que los médicos tuvieron que retirarle el neuroestimulador luego de las complicaciones que presentó durante el tratamiento.

Posteriormente, durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, uno de ellos le preguntó qué seguía ahora en su proceso médico tras retirarle el aparato.

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Ante esto, La Segura respondió: “Me aprobaron una junta de médicos para ver qué se puede hacer. Solo lo hacen cuando la patología es muy compleja como la mía”.

La Segura reveló su estado de salud tras el fallido procedimiento médico
La Segura confirma complicaciones y habla de su salud tras procedimiento fallido. (Foto: Canal RCN)

En otra de las preguntas, un usuario quiso saber cómo se sentía actualmente de salud tras las dificultades que ha enfrentado en los últimos días.

Frente a esto, La Segura aseguró que poco a poco ha venido sintiéndose mejor y que mantenerse positiva ha sido fundamental en medio de este proceso.

“Confiando que Dios siempre tiene algo para mí me ayuda muchísimo”, expresó la creadora de contenido.

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