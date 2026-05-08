Revelan la millonada que pagó Jhorman Toloza por el anillo de Alexa Torrex, ¿Cuánto costó?

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En medio de la polémica por su separación, salió a la luz el millonario valor del anillo de compromiso que Jhorman Toloza le entregó a Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, detalle que ha causado revuelo entre los seguidores de la pareja.

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¿Cuánto costó el anillo de compromiso que Jhorman Toloza le dio a Alexa Torrex?

La separación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex sigue dando de qué hablar, esta vez por el alto valor del anillo de compromiso que el creador de contenido le entregó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Jhorman Toloza escuchó que Alexa Torrex no le devolverá el anillo / (Fotos del Canal RCN)

En una reciente entrevista, Jhorman habló sobre distintos aspectos de la relación sentimental que sostuvo con la joven de 26 años, la cual terminó tras el acercamiento romántico que surgió entre ella y Tebi Bernal dentro del reality.

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Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue el precio del anillo que le dio cuando le pidió matrimonio en diciembre de 2025. Según reveló, la joya habría costado entre 12 y 15 millones de pesos.

“Rondando entre los doce y quince millones de pesos”, aseguró el creador de contenido.

La revelación sobre el millonario anillo volvió a poner en el centro de la conversación la mediática ruptura entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex, una historia que continúa generando reacciones entre los seguidores de ambos.

¿Alexa Torrex regresará el anillo de compromiso a Jhorman Toloza?

Antes de que se conocieran los detalles de la polémica separación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza, en la que señalan al creador de contenido de causar daños en el apartamento y otras pertenencias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que no devolvería el anillo de compromiso.

Jhorman Toloza reveló que no quiere hablar con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Ante esta decisión, el mismo Toloza aseguró que no le interesaba recuperar la joya, pues afirmó que, si volviera a pedir matrimonio, lo haría con un anillo más costoso.

Lo cierto es que la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza sigue generando reacciones en redes sociales, especialmente tras las declaraciones sobre el anillo de compromiso y los detalles que han salido a la luz sobre su separación.