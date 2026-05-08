Familia de Juan Manuel Rodríguez desmiente que Juliana Calderón era su novia

Meses después de la tragedia, la familia de Juan Manuel Rodríguez, quien falleció junto al cantante popular Yeison Jiménez, salió a aclarar la situación sentimental del joven y desmintió las afirmaciones que señalaban a Juliana Calderón como su novia. Según el pronunciamiento, no existía una relación sentimental entre ellos, u otras mujeres, como se había informado en redes sociales tras el hecho.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa actriz rompió el silencio al salir del clóset en plena entrevista: ¿de quién se trata?

¿Juliana Calderón no es la novia de Juan Manuel Rodríguez?

Luego de que se diera a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo, Yina Calderón se pronunció por medio de sus redes sociales informando que el novio de su hermana Juliana también había muerto en el mismo accidente.

Juliana Calderón recuerda su historia con Juan Manuel Rodríguez / (Foto del Canal RCN y AFP)

Desde entonces, la joven influenciadora ha expresado por medio de sus redes sociales cómo ha vivido parte de su luto por la pérdida de Juan Manuel Rodríguez, incluso ofreciendo misas en su memoria.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos, el jefe sorprendió con esta noticia

Sin embargo, la familia del joven habría desmentido relación alguna entre Juliana y Juan Manuel hace pocas horas.

¿Qué dijo la familia de Juan Manuel Rodríguez sobre la vida sentimental del difunto joven?

Durante la noche del pasado jueves 7 de mayo fue compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de Juan Manuel Rodríguez Galeano un extenso comunicado que hacía referencia a la vida sentimental del joven fallecido en el accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez en enero de 2026.

“Nos permitimos aclarar de manera categórica que Juan Manuel Rodríguez Galeano (Q.E.P.D.) no mantenía ninguna relación sentimental con persona alguna, contrario a la información que irresponsablemente se ha venido divulgando”, menciona el comunicado.

Así mismo, la familia pidió respeto hacia la memoria de Rodríguez y pidió el fin de los rumores y afirmaciones sin fundamentos frente a este tema ya que afectaba a su tranquilidad.

A raíz de esto, las redes sociales se llenaron de mensajes hacia Juliana Calderón, acusándola de no tener respeto hacia la familia del difunto, a tal punto que decidieron limitar los comentarios de dicha publicación.