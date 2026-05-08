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Expareja de Tebi Bernal se reunió con exparticipante de La casa de los famosos y lloró | VIDEO

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, se reunió con un exparticipante de La casa de los famosos y terminó llorando.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ex de Tebi Bernal rompió en llanto tras reencontrarse con exparticipante de la casa de los famosos.
Ex de Tebi Bernal rompió en llanto tras reencontrarse con exparticipante de la casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, volvió a captar la atención de sus seguidores tras reencontrarse con un exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Durante el emotivo momento, la creadora de contenido no pudo contener las lágrimas, lo que despertó todo tipo de reacciones entre los internautas.

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¿Con qué exparticipante de La casa de los famosos se reunió Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal?

Durante las últimas semanas Alejandra Salguero y Tebi Bernal han sido tema de conversación en las redes sociales debido al romance que el actual participante tuvo con Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia.

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, lanzó pulla en redes
Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, lanzó inesperado mensaje / (Foto del Canal RCN)

Ahora, durante la noche del pasado jueves 7 de mayo Alejandra Salguero volvió a ser noticia en redes tras revelar que se reunió con Juan David Zapata, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a más personas para llevar a cabo lo que parece ser un encuentro espiritual.

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Aunque en un principio Juan David compartió un divertido video en el que quiso plantear lo que supuestamente hacían los hombres cuando se reunían, versus lo que hacían las mujeres en su lugar.

Sin embargo, un corto audiovisual de Alejandra llorando llamó rápido la atención de los internautas.

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¿Por qué Alejandra Salguero lloró durante encuentro con Juan David Zapata?

En otro video reposteado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandra Salguero apareció llorando mientras a su alrededor había más personas.

Al parecer, una oración había ocasionado en ella gran sentimentalismo a tal punto de romper en llanto, pues el video fue acompañado con una cita bíblica del libro de Evangelio de Mateo, específicamente del capítulo 18, versículo 3.

Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal dejó controversial mensaje: ¿estalló contra él?
¿Qué dijo Alejandra Salguero en sus redes? | Foto: Canal RCN

En ese pasaje, Jesús de Nazaret habla con sus discípulos sobre la humildad y la forma en que una persona debe acercarse a Dios, algo que Salguero estaría intentando hacer.

"Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. MATEO 18:3"

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