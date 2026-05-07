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Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos, el jefe sorprendió con esta noticia

Alexa Torrex podría regresar a La casa de los famosos Colombia tras una inesperada decisión de El Jefe

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos: El Jefe sorprendió con esta noticia
Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos: El Jefe sorprendió con esta noticia (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex podría regresar inesperadamente a La casa de los famosos Colombia luego de una nueva dinámica anunciada por El Jefe que tomó por sorpresa a los participantes.

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La inesperada decisión podría cambiar completamente el rumbo del juego en una semana decisiva para la competencia, especialmente ahora que cada vez quedan menos participantes y el top 6 ya comienza a definirse.

¿Por qué Alexa Torrex podría reingresar a La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del jueves 7 de mayo, El Jefe sorprendió a los participantes al anunciar una dinámica que nadie esperaba.

Dentro de la casa más famosa del país apareció un botón que podría cambiar el juego por completo.

El Jefe explicó que cualquier participante que sienta que no tiene la fuerza, la entrega o el compromiso, puede abandonar voluntariamente la competencia al oprimir el botón y salir inmediatamente del reality.

Sin embargo, lo que más impactó a los famosos fue la consecuencia de esa decisión, ya que si alguno decide irse, Alexa Torrex regresaría automáticamente a la competencia, al ser la última eliminada.

La decisión quedó completamente en manos de los participantes, quienes ahora deberán pensar cuidadosamente si continúan en el reality o si prefieren abandonar el juego antes de llegar a la recta final de la temporada.

Además, la noticia también provocó reacciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a especular sobre si alguno de los famosos realmente estaría dispuesto a abandonar la competencia en este punto del reality.

Alexa Torrex podría regresar a La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex podría regresar a La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

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¿Cuánto tiempo estará el botón dentro de La casa de los famosos Colombia?

El Jefe reveló que el botón permanecerá dentro de la casa hasta el viernes 8 de mayo, por lo que los participantes tendrán solo un día para tomar la decisión de continuar o abandonar la competencia.

Actualmente, solo siete participantes siguen en juego y cuatro de ellos se encuentran en riesgo de eliminación.

Valentino, Tebi Bernal y Mariana Zapata ya tienen asegurado su lugar en el top 6 y están cada vez más cerca de poder convertirse en finalistas del reality.

Mientras tanto, Beba, Campanita, Alejandro Estrada y Juanda Caribe permanecen en la placa de nominados.

Juanda Caribe fue nominado directamente por Alexa Torrex antes de abandonar la competencia. Por su parte, Beba y Alejandro quedaron en riesgo tras recibir la mayor cantidad de votos de sus compañeros, mientras que Campanita fue nominado por decisión del público.

Con esta nueva dinámica, el panorama del reality podría cambiar completamente, ya que una sola decisión podría modificar el top 6 y provocar el regreso inesperado de Alexa Torrex a la competencia.

Top 7 de La casa de los famosos Colombia
Estos son el top 7 de La casa de los famosos Colombia: Beba, Valentino, Mariana, Juanda Caribe, Campanita, Alejandro y Tebi. (Foto Canal RCN)
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