Desde hace varias semanas el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una destacada creadora de contenido digital y cantante, quien adquirió gran visibilidad al ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Alexa ha generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras los distintos acontecimientos que ha tenido en su vida desde que salió al mundo exterior.

Sin duda, uno de los momentos que una ola de comentarios ha generado por parte de los internautas se trata sobre todo lo que ha sentido Alexa desde que se separó con Jhorman Toloza, en especial, por sentir desilusión al ver todo lo que él hizo mientras estuvo dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras enterarse de todo lo que dijo su exprometido cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alexa Torrex se ha destacado al mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, desde que salió de La casa de los famosos Colombia.

Así se enteró Alexa Torrex de lo que dijo su exprometido. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos más difíciles por los que ha enfrentado Alexa fue cuando se enteró de todo lo que dijo su exprometido Jhorman Toloza, quien se mudó del hogar en el que vivieron durante tres años.

Recientemente, salió a la luz un video en el que Alexa se desilusionó por completo de la persona con la que estuvo por tres años, pues, no creyó que fuera a hacer públicos todos los momentos que viveron en su exrelación y expresó las siguientes palabras:

“La persona con la que yo estaba y que yo amé por tres años, esa persona, cuando yo salgo y me entero de todo lo que hizo, yo estaba en shock. No podía creer, era la persona con la que me iba a casar”, agregó Alexa Torrex

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¿Por qué razón Alexa Torrex se desilusionó de todo lo que se enteró de Jhorman Toloza?

Posteriormente, Alexa recordó que, aunque Jhorman y su familia no tenían una buena relación, el respeto siempre se mantuvo. Sin embargo, se desilusionó por completo al ver todo lo que él dijo de ella en su contra:

¿Cómo fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

“Ya ustedes saben que él no tenía una buena relación con mis papás, pero ninguno podía decirse cosas malas. Primero me entero de todo lo que dijo de ellos, hay que respetar. Lo que pasó con mi mascota, ahí si me llené de odio, ira y rencor. Todo lo que ustedes vieron en redes sociales, de mujeres, pues quiso empatar. Estuve tres días en psicología y vi que se estaba mudando”, agregó Jhorman Toloza.

Con base en esto, Alexa afirmó que muchas de las cosas que había en su hogar eran de ella. También, se desilusionó al ver que era una persona completamente desconocida.