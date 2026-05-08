Alexa Torrex reacciona a su situación con su expareja: “quería terminar de una buena manera”

El pasado jueves 7 de mayo, Alexa Torrex reveló un doloroso video en donde reveló cómo encontró su casa tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026.

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Precisamente, justo el día de su salida de la competencia el domingo 3 de mayo, su expareja se mudó del apartamento en donde vivían juntos, pues sabía que debía irse porque dentro de poco la famosa volvería a su casa.

Sin embargo, aunque él dijo que se llevaría sus “pocas cosas” e hizo un gran drama por la mudanza, la sorpresa la dio Alexa cuando dejó ver cómo fue que encontró su hogar.

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En el video, la exparticipante mostró con detalles que su casa estaba casi que desocupada y sus cosas estaban dañadas, pero, además, tenía cosas grotescas escritas en su zona de maquillaje.

¿Qué dijo Alexa Torrex tras revelar cómo encontró su apartamento?

Alexa Torrex hizo un live en TikTok en donde contó detalles sobre su separación con Jhorman Toloza, pero omitió cierta información, precisamente porque empezó un proceso legal en su contra y hay cosas que por eso no puede revelar.

Alexa Torrex lanza contundente mensaje sobre su relación. (Foto/ Canal RCN)

Por otro lado, Alexa Torrex escribió en Twitter: “Solamente quería terminar de una buena manera, no se pudo”.

Sin duda, este tweet generó muchas reacciones ya que ha recibido el apoyo no solo de mujeres, sino de sus seguidores, pues los internautas quedaron conmovidos de lo ocurrido.

Es por esto por lo que, Jhorman ha recibió críticas por lo sucedido, pero hasta el momento él no se ha pronunciado sobre cómo habría dejado el apartamento de la cantante.

¿Cuáles son los detalles que dijo Alexa Torrex sobre su relación con su ex?

Alexa Torrex reveló que tuvo que interponer una denuncia ante la Fiscalía al ver cómo encontró sus bienes dañados, pero, además, dijo que no quería volver a quedarse en esa casa por todas las cosas que habían pasado cuando ella no estuvo.

Alexa Torrex reacciona a su situación con su expareja. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante no dio detalles porque dijo que no podía, pero sí dejó saber que de acuerdo con lo que dijeron las autoridades, presuntamente su ex habría cometido malos tratos en su hogar.

Así mismo, Alexa dijo que se enteró de muchas cosas que hizo el sujeto e incluso, a los pocos días de los que ella ingresó a la competencia.