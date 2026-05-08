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Maiye reaccionó al anuncio de Yina Calderón de tomar acciones legales contra Jhorman Toloza; ¿lo retó a mostrar pruebas?

Maiye Torrex respondió al anuncio de Yina Calderón y lanzó fuertes acusaciones contra Jhorman Toloza, expareja de Alexa.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maiye Torrex habló de las acciones legales que tomará Yina Calderón.
Maiye Torrex habló de las acciones legales que tomará Yina Calderón contra Jhorman Toloza. (Fotos Canal RCN)

Maiye Torrex, hermana de Alexa, reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón donde afirma que tomará acciones legales en contra de Jhorman Toloza.

Maiye Torrex desmintió a Jhorman Toloza.
Maiye Torrex desmintió a Jhorman Toloza. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Yina Calderón tomará acciones legales en contra de Jhorman Toloza?

El cucuteño ha estado muy activo dando declaraciones en sus redes sociales y en algunos programas de entretenimiento.

En estas manifestaciones, Toloza arremetió contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, diciendo que ella reveló que la hermana de Alexa mantenía un romance con Roberto Velásquez, gesto que Calderón no toleró, asegurando que no iba a permitir que un “mantenido” y “fracasado” dañara su imagen.

La situación, según dijo, ya está en manos de su hermana Juliana Calderón, quien es la encargada de los temas legales de la creadora de contenido.

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¿Cómo reaccionó Maiye Torrex a las declaraciones de Yina Calderón en contra de Jhorman Toloza?

La hermana de Alexa Torrex respondió a la publicación de Yina desmintiendo lo que dijo el influenciador y retándolo a que saque a la luz las supuestas pruebas que asegura tener contra Calderón y contra ella.

Maiye lanzó fuertes acusaciones contra Toloza, afirmando que se llevó artículos del apartamento de Alexa sin permiso y que necesita ayuda profesional porque no está en sus cabales, escudándose en temas religiosos para difundir mentiras y hablar mal de ellas y del resto de su familia.

En las plataformas digitales se han viralizado imágenes del estado en que Alexa encontró el apartamento que compartía con Toloza: desordenado y con letreros ofensivos.

La cucuteña anunció que también tomará acciones legales en contra del creador de contenido, sumándose a las medidas que ya prepara Yina Calderón.

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Por su parte, Toloza ha manifestado que no está dispuesto a hablar con Alexa y que lo mejor es que lo dejen tranquilo, advirtiendo que seguirá “destapando” secretos de la familia si continúan los señalamientos en su contra.

Mientras Alexa intenta retomar su vida tras su salida del reality, su familia se mantiene firme en la defensa de su imagen y reputación.

Maiye, en particular, ha asumido un rol protagónico en esta disputa, dejando claro que no se quedará callada frente a los señalamientos de Toloza.

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