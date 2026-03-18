Beba lanza contundente comentario tras beso de Yuli y Altafulla y divide opiniones, ¿qué dijo?

Luego del beso entre Yuli Ruiz y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia, Beba reaccionó en redes sociales con un fuerte comentario que generó opiniones divididas tras sus palabras.

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¿Cómo ocurrió el beso entre Yuli y Altafulla que generó la reacción en Beba?

La recientemente eliminada de La casa de los famosos Colombia hizo un comentario tras ver el momento en el que la participante y el exparticipante de la segunda temporada se besaron dentro de una dinámica.

Como se ha visto en los últimos días, Altafulla estuvo como ayudante del líder “tirano” dentro de la casa, rol que tiene Eidevin, en medio de esa dinámica de la semana, los participantes debían seguir las indicaciones establecidas por el líder, lo que ha dado paso a distintas situaciones en medio de la convivencia.

En un momento en el que varios famosos se encontraban en la cocina, Eidevin pidió que quería escuchar un cuento. Ante esto, Juanda Caribe comenzó a narrar una historia, en la que, según la dinámica, debía incluirse un beso.

Beba opina tras el beso entre Yuli y Andrés Altafulla en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Mientras se desarrollaba el relato, Yuli le preguntó a Altafulla por qué era tan coqueto. Entre miradas y en medio del supuesto cuento, ambos siguieron la narrativa y terminaron dándose un romántico beso.

Por supuesto que este momento generó todo tipo de reacciones y más porque en el mismo espacio se encontraba Alejandro Estrada, quien también reaccionó con gesto al ver el beso.

¿Qué dijo Beba tras ver el beso entre Yuli y Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Como bien se conoce, Beba y Yuli no sostuvieron una buena relación en medio de la convivencia.

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Luego de que el video fuera compartido por Canal RCN, Beba reaccionó con un comentario que llamó la atención de los seguidores:

“Y después le andan tirando a uno por decir verdades”, escribió en la publicación.

Beba opina tras el beso entre Yuli y Andrés Altafulla en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras su mensaje, internautas reaccionaron con opiniones divididas. Algunos señalaron que Yuli había sacado su verdadera cara, tras lo ocurrido con Alejandro.

Mientras que otros recordaron que Beba ya no hace parte de la competencia y mencionaron situaciones previas relacionadas con Jay Torres.