El exnovio de Mariana Zapata compartió en redes un video en el que muestra su apoyo a Karola en La casa de los famosos Colombia, lo que desató dudas entre usuarios sobre por qué no lo hizo con su expareja, quien también participa en el reality.

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¿Quién es el exnovio de Mariana Zapata que mostró su apoyo a Karola en La casa de los famosos Colombia?

En las últimas horas, el cantante puertorriqueño Jaryel Alexis Román, conocido artísticamente como Jlexis, sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al publicar un video en el que muestra su apoyo a Karola.

Exnovio de Mariana Zapata genera revuelo en redes mostrando su apoyo a Karola en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El artista, de 25 años, quien por estos días se encuentra en Medellín y fue expareja de Mariana Zapata, compartió en sus historias un clip en el que Karola le envía un beso, le agradece su respaldo y asegura que siempre lo tendrá “en la buena”.

Jlexis acompañó el video con una breve descripción en la que dejó claro que es "team Karola", junto a varios corazones amarillos, destacando que su amistad con la cartagenera es inquebrantable.

Sin embargo, la publicación no pasó desapercibida y generó dudas entre sus seguidores, quienes se preguntaron por qué el cantante no ha mostrado el mismo apoyo hacia Mariana Zapata, su ex, quien también hace parte del reality.

¿Por qué el exnovio de Mariana Zapata, Jlexis, no apoya a la paisa en La casa de los famosos Colombia?

Aunque el boricua no explicó por qué no ha mostrado apoyo a su expareja en el reality del Canal RCN, varios seguidores sugirieron que podría estar relacionado con la forma en que terminó su relación.

Sin embargo, el cantante no ha confirmado estas versiones, por lo que la situación sigue generando incertidumbre entre sus fans.

Mariana Zapata terminó con Jlexis en 2025. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué terminaron Mariana Zapata y Jlexis?

La relación entre Mariana Zapata y Jlexis llegó a su fin en medio de varias especulaciones, pero lo que se ha podido confirmar es que la ruptura se dio tras un periodo en el que ambos ya venían enfrentando diferencias.

De hecho, la propia creadora de contenido dejó entrever que la decisión se tomó después de un viaje y de reflexionar sobre la relación, lo que indica que no fue algo repentino, sino un proceso que venía gestándose.