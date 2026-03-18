Usuarios en redes sociales sacaron a la luz un video en el que el prometido de Alexa Torrex conversaba con ella sobre qué pasaría si se besaba con alguien en un reality, desatando todo tipo de reacciones en redes.

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¿Cuál es el video que muestra qué pensaba antes el prometido de Alexa Torrex sobre si ella se besaba con alguien en un reality?

Después de que el “shippeo” entre Alexa Torrex y Tebi Bernal desatara una ola de polémica fuera de La casa de los famosos Colombia, el prometido de la cantante, Jhorman Toloza, se pronunció en varias ocasiones asegurando que confiaba en ella y que la apoyaría hasta el final.

Video reveló la postura que tenía antes Jhorman Toloza sobre un "shippeo" de Alexa Torrex en un reality. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular un video que revive su postura anterior y ha generado debate.

En las imágenes, se observa a Jhorman conversando con Alexa sobre la posibilidad de que ella tuviera que besarse con otro participante dentro de un reality.

Durante la charla, Alexa le plantea el escenario: qué pasaría si ingresara a La casa de los famosos Colombia y, como parte de una prueba, tuviera que besar a un compañero.

Ante esto, Jhorman, con tono serio y sin mirarla directamente, responde que nadie está obligado a hacerlo.

Acto seguido, ella le pregunta si consideraría ese acto una infidelidad y cómo reaccionaría frente a la situación, generando sorpresa por su respuesta.

¿Qué respuesta le dio Jhorman Toloza a Alexa Torrex sobre qué pensaba si se besaba con alguien en un reality?

En ese momento, el joven creador de contenido dejó clara su postura: aseguró que sí consideraría ese acto como una infidelidad y que la consecuencia sería dar por terminada la relación.

Ante su respuesta, Alexa no ocultó su sorpresa y reaccionó con un gesto que evidenciaba que no esperaba una postura tan contundente.

Alexa Torrex dejó ver, en su momento, su sorpresa ante la reacción de su prometido frente a la posibilidad de besarse con alguien en un reality. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes al video que muestra lo que pensaba el prometido de Alexa Torrex sobre un beso de ella en un reality?

Como era de esperarse, algunos usuarios reaccionaron con burlas y señalaron que el video evidenciaba que Jhorman no había sido coherente con su postura, pues, aunque el tema ya se había hablado, el “shippeo” entre los participantes lo dejaba mal parado.