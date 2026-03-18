En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Tras dos meses del reality, muchos internautas han dividido una gran variedad de opiniones acerca del supuesto “shippeo” entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes se han visto sumamente cercanos en la competencia, en especial, por un reciente beso que se dieron en la competencia.

Por este motivo, Jhorman Toloza confesó sin tapujos acerca de lo que piensa sobre el reciente beso que se dio Alexa Torrex con Tebi Bernal, cuyo momento ha sido uno de los más comentados en las redes sociales.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Qué dijo Jhorman Toloza tras el reciente beso de su prometida con Tebi Bernal?

Confesión de Jhorman Toloza sobre vínculo entre su prometida y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Alexa Torrex, es su prometido y pareja con el que lleva aproximadamente tres años de relación es Jhorman Toloza, con quien ha tenido la oportunidad de construir un vínculo especial.

Por este motivo, Jhorman Toloza tuvo una entrevista recientemente con el medio digital independiente ‘Le tengo el chisme’, en donde confesó varios acontecimientos acerca de su vida personal.

Tebi Bernal y Alexa Torrex se dieron un beso por un reto en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Una de las confesiones que más tomó por sorpresa a los internautas se trató acerca de lo que piensa acerca del reciente beso que Alexa Torrex se dio con Tebi Bernal, pues expresó las siguientes palabras:

“Una cosa es un gusto o una atracción, todos somos seres humanos. Así que sinceramente comprendo su situación, sé lo que tengo, sé quién es mi mujer, llevamos tres años de relación, no tengo la necesidad de enojarme por lo que es mío”, agregó Jhorman Toloza.

¿Qué dijo Jhorman Toloza tras algunas diferencias que presentó Alexa con Juanda Caribe en el pasado?

Hace varias semanas, en La casa de los famosos Colombia, miles de navegantes generaron una gran variedad de opiniones acerca del polémico gesto que tuvo Juanda Caribe con Alexa Torrex.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin López lloró al decepcionarse de Mariana Zapata luego del cine de La casa de los famosos Col

Seguido de esto, Jhorman Toloza cuando asistió a la sección de congelados al ver a Alexa, le hizo un inesperado gesto a Juanda, el cual tomó por sorpresa a todos.

Por su parte, Jhorman se pronunció recientemente, aclarando que más adelante se debe una conversación con Juanda Caribe tras lo ocurrido hace varias semanas.