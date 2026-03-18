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Eidevin López lloró al decepcionarse de Mariana Zapata luego del cine de La casa de los famosos Col

Luego del cine de La casa de los famosos Col, Eidevin López lloró al tener el corazón roto por decepcionarse de Mariana Zapata.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin López lloró al decepcionarse de Mariana Zapata luego del cine de La casa de los famosos Col
¿Por qué razón Eidevin López se decepcionó de Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, los internautas se han llenado de expectativa tras el cine que se llevó a cabo en la gala del pasado 17 de marzo en el que se mostraron algunos acontecimientos acerca de las estrategias y respectivos métodos de juego de cada uno de los participantes.

Por este motivo, uno de los momentos que más acaparó la atención mediática se trató acerca de la inesperada reacción de Eidevin López al escuchar algunas cosas acerca de las que pensó Mariana Zapata, momentos antes del cine.

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¿Cuál fue la escena del cine que le rompió el corazón a Eidevin López al enterarse de los sentimientos de Mariana Zapata?

Hace pocas horas, se mostraron algunos acontecimientos presentados en el cine de La casa de los famosos Colombia en donde las celebridades generaron una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales.

Eidevin López lloró al decepcionarse de Mariana Zapata luego del cine de La casa de los famosos Col
Esto dijo Mariana Zapata sobre Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Una de las escenas que más comentarios dejó por parte de los internautas se trató acerca de un momento en el que Mariana Zapata reveló con exactitud que no está interesada en Eidevin López, detallando que no le gustó desde el principio, expresando las siguientes palabras:

“Amiga, es que no sé. Eidevin, cuando alguien no me gusta desde el inicio, es muy difícil que me guste después. Por el momento no me mueve el piso, su personalidad no me convence tanto o como para que nos cuadremos ya, no. Ni afuera de la casa, ni acá dentro”, agregó Mariana.

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Así también, otra de las escenas que más comentarios dejó por parte de los internautas se trató acerca de la cercanía entre Eidevin y Karola, quienes se mostraron cercanos en reiteradas ocasiones.

Eidevin López lloró al decepcionarse de Mariana Zapata luego del cine de La casa de los famosos Col
Eidevin lloró luego del cine de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la razón por la que Eidevin López se quebró en llanto en La casa de los famosos Colombia?

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Luego del cine, Eidevin López se quebró en llanto al conocer con detalle la percepción que tiene Mariana Zapata, en especial, por decir que no está para involucrar sentimientos de verdad.


Con base en esto, Eidevin se quebró en llanto al decepcionarse de escuchar la verdadera opinión de Mariana y, de igual modo, acerca del presunto triángulo amoroso que tienen el participante con Karola.

Seguido de esto, Valentino Lázaro aconsejó a Eidevin acerca de las cosas que se ven en el cine a diferencia de las que pueden ocurrir dentro de la casa, ¿qué pasará?

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