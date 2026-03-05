Llega una nueva semana a La casa de los famosos Colombia, en la que los participantes se despiden de la IA y le darán la bienvenida a nuevos invitados que serán cruciales para la prueba de benéfico y castigo.

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¿Cómo será la dinámica de las visitas VIP en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de eliminación del domingo 3 de mayo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer cómo será la dinámica que marcará esta nueva etapa en la competencia de convivencia que cada vez está más cerrada.

Según lo anunciado por los presentadores, durante esta semana los participantes recibirán visitas VIP dentro de la casa.

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Los famosos deberán atender a estos invitados, quienes se hospedarán en el cuarto tormenta. Cada día llegará una persona diferente.

¿Cuándo entra Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

A medida que los participantes cumplan con estas tareas, recibirán puntos. Estos puntos serán clave para la prueba de beneficio y castigo.

En la gala también se reveló que la primera invitada será la ganadora más reciente de MasterChef Celebrity Colombia2025.

De acuerdo con lo mencionado por los presentadores, su personalidad será un elemento que podría generar diferentes reacciones dentro de la casa.

Se trata de Violeta Bergonzi, quien ingresará el próximo martes 5 de mayo, en medio de la prueba de presupuesto.

¿Cuándo entra Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

¿Qué cambios tendrá el liderazgo en esta semana en La casa de los famosos Colombia?

Además de las visitas, también se anunciaron cambios en los beneficios del líder de la semana. En esta ocasión, quien obtenga el liderazgo no contará con algunos de los poderes habituales dentro del juego.

Uno de los cambios es que el líder ya no tendrá el poder de nominación. Sin embargo, sí conservará el poder de salvación, el cual deberá disputarse el jueves con el participante que gane la prueba. Aunque el líder si conservara el beneficio del cuarto.