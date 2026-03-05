Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Violeta Bergonzi entrará a La casa de los famosos Colombia: esta es su fecha de llegada

Violeta Bergonzi estará a La casa de los famosos Colombia en una semana crucial, en la que el líder perderá sus poderes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi se suma a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia? (Fotos: Canal RCN)

Llega una nueva semana a La casa de los famosos Colombia, en la que los participantes se despiden de la IA y le darán la bienvenida a nuevos invitados que serán cruciales para la prueba de benéfico y castigo.

Artículos relacionados

¿Cómo será la dinámica de las visitas VIP en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de eliminación del domingo 3 de mayo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer cómo será la dinámica que marcará esta nueva etapa en la competencia de convivencia que cada vez está más cerrada.

Según lo anunciado por los presentadores, durante esta semana los participantes recibirán visitas VIP dentro de la casa.

Artículos relacionados

Los famosos deberán atender a estos invitados, quienes se hospedarán en el cuarto tormenta. Cada día llegará una persona diferente.

Violeta Bergonzi se suma a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

A medida que los participantes cumplan con estas tareas, recibirán puntos. Estos puntos serán clave para la prueba de beneficio y castigo.

En la gala también se reveló que la primera invitada será la ganadora más reciente de MasterChef Celebrity Colombia2025.

De acuerdo con lo mencionado por los presentadores, su personalidad será un elemento que podría generar diferentes reacciones dentro de la casa.

Artículos relacionados

Se trata de Violeta Bergonzi, quien ingresará el próximo martes 5 de mayo, en medio de la prueba de presupuesto.

Violeta Bergonzi se suma a La casa de los famosos Colombia
¿Cuándo entra Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia? (Foto: Canal RCN)

¿Qué cambios tendrá el liderazgo en esta semana en La casa de los famosos Colombia?

Además de las visitas, también se anunciaron cambios en los beneficios del líder de la semana. En esta ocasión, quien obtenga el liderazgo no contará con algunos de los poderes habituales dentro del juego.

Uno de los cambios es que el líder ya no tendrá el poder de nominación. Sin embargo, sí conservará el poder de salvación, el cual deberá disputarse el jueves con el participante que gane la prueba. Aunque el líder si conservara el beneficio del cuarto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata reaccionó tras la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana Zapara no ocultó su reacción tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos

Tras un tenso posicionamiento con Alexa Torrex, así reaccionó Mariana Zapata a su eliminación de La casa de los famosos.

Alejandro Estrada sorprende con su postura tras la eliminación de Alexa Torrex La casa de los famosos

Alejandro Estrada conmociona con su reacción a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos

Alejandro Estrada generó conmoción con su impactante reacción a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos.

La reacción de Tebi a la eliminación de Alexa Torrex La casa de los famosos

Así reaccionó Tebi Bernal a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Tebi conmocionó con su reacción a la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, este domingo 3 de mayo.

Lo más superlike

La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina sorprendió en la FILBo con la presentación de su libro Daniela Ospina

Salomé Rodríguez causó sensación en Corferias tras la presentación de su libro en la FILBo

La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina sorprendió a más de uno con su presencia en la FILBo; así fue la presentación de su libro.

Karol G

Sale a la luz video de Karol G cuando era corista de Reykon el Líder: así lucía

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe