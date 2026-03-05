Este domingo 3 de mayo, finalizó con la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026, pues fue quien obtuvo el porcentaje más bajo entre todos los eliminados y por decisión del público, hoy está fuera de la competencia.

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Por supuesto, en este punto de la competencia, las eliminaciones no son fáciles, pues en placa están quedando los participantes más fuertes y era esperado que esto pasara estando cada vez más cerca del top 4.

Tras la eliminación de Alexa Torrex se esperaba las reacciones, ya que el giro del juego descubrirá no solo a los televidentes, sino a los mismos jugadores, quienes no ocultaron su asombro por la salida de su compañero.

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Sin embargo, una de las reacciones más esperadas por esta eliminación fue la de Tebi Bernal, debido a la gran cercanía que tenía con Alexa Torrex.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Gran conmoción y revuelo generó la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia esta noche, pues Tebi Bernal se rehusaba creer que su compañera era quien se iría de la convivencia.

Tebi reaccionó a la salida de Alexa Torrex. (Foto/Canal RCN)

De hecho, el deportista creyó que él era quien se iba a ir y por eso se impactó tanto, al decir “así no era”. Cuando ingresó nuevamente a la casa, no aguantó el llanto y junto a Alejandro Estrada, no pasaba de llorar.

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De hecho, el shock no solo fue para ellos dos, hasta el mismo Valentino lloró al reaccionar, pues los demás famosos quedaron tan sorprendidos, que el silencio duró más de dos minutos.

Tras terminar la gala, Tebi se sentó a hablar con Juanda Caribe y dijo que todavía no la cree, ya que él creyó que sus últimos errores lo iban a sacar.

La reacción de Tebi a la eliminación de Alexa Torrex. (Foto/Canal RCN)

¿Quiénes ingresaron al top 7 de La casa de los famosos Colombia 2026?

Queda poco para la recta final de La casa de los famosos Colombia 2026 y los participantes que llegaron al top 7 son:

Campanita, Juanda Caribe, Beba, Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino Lázaro.

Pese a la conmoción por la eliminación de Alexa Torrex, los demás participantes están tranquilos de estar cada vez más cerca de la final y del premio mayor.

Por ahora, solo queda seguir jugando, fortaleciendo las estrategias y confiar en el apoyo del público, que son quienes tienen la decisión final.