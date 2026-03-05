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Alejandro Estrada conmociona con su reacción a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos

Alejandro Estrada generó conmoción con su impactante reacción a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandro Estrada sorprende con su postura tras la eliminación de Alexa Torrex
Alejandro Estrada deja ver su reacción tras la eliminación de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

En la noche del domingo 3 de mayo, Alexa Torrex se despidió de La casa de los famosos Colombia 2026 y su eliminación dejó consternados no solo a sus compañeros, sino también a los televidentes y usuarios de redes sociales.

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Una de las reacciones que más causó revuelo fue la de Tebi Bernal, pues Alexa Torrex fue una de las personas más cercanas.

Como era de esperarse, la salida de Alexa Torrex causó más comentarios, pues a puertas de la semifinal, algunos esperaban que él avanzara más dentro de la competencia, pero el público decidió.

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Además de Tebi Bernal, Alejandro Estrada también reaccionó, pues él fue de los pocos amigos que tuvo la creadora de contenido en la competencia.

¿Cuál fue la reacción de Alejandro Estrada a la eliminación de Alexa Torrex?

Alejandro Estrada estaba llorando desde antes de conocer los resultados de esta noche, pues vio que Tebi Bernal y Alexa Torrex habían quedado en el cuarto de eliminación y ya sentía tristeza al saber que uno de sus amigos se iría.

Alejandro Estrada deja ver su reacción tras la eliminación de Alexa Torrex
Alejandro Estrada impacta con su reacción a la salida de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Pero cuando vio que Tebi ingresó, no contuvo el llanto y abrazó a su amigo, pues lo hizo sin parar. De hecho, su llanto duró muchos minutos, ya que él se sintió culpable, pues creyó que se pasó al decir que se había sentido “traicionado” por ella.

Precisamente, el actor cree que esas duras palabras le habían costado la salida de su compañera, a quien él quiso como una hija, según lo que estaba diciendo, mientras recibía el consuelo de Valentino y Beba.

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De hecho, ellos dos también quedaron en shock, pues no entendían los resultados y se vieron bastante afectados.

¿Cómo quedó el top 7 de La casa de los famosos Colombia?

Luego de la sorprendente eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, el top 7 quedó conformado por: Juanda Caribe, Beba, Campanita, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Valentino Lázaro.

Alejandro Estrada impacta con su reacción a la salida de Alexa Torrex
Alejandro Estrada sorprende con su postura tras la eliminación de Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

Para llegar al anhelado top cuatro, solo quedan que tres participantes se despidan de la competencia y con todas las sorpresas que ha dado el juego, se espera que quizá la competencia siga dando giros inesperados.

Por ahora, los participantes que llegaron hasta este punto de la competencia, aplauden estar en convivencia más días y esperan llegar a la gran final, pero solo cuatro lo lograrán.

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