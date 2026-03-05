En la noche de este domingo 3 de mayo, se vivió la eliminación de la semana 16 de La casa de los famosos Colombia y Alexa Torrex se despidió de la competencia con un porcentaje del 17.26% de apoyo.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

Por su lado, Alejandro Estrada obtuvo 27.70%, Mariana Zapata el 20.39%, Tebi Bernal el 17.34% y Valentino Lázaro el 17.30%; claramente un de las placas más duras hasta el momento.

Sin duda, esta salida ha generado muchas reacciones no solo entre los participantes de la competencia, quienes no pudieron contener su asombro, sino también de los televidentes y usuarios en redes sociales.

Artículos relacionados Jenn Muriel Jenn Muriel anunció la llegada de un bebé a su vida: compartió llamativa foto junto a la pancita

Cada noche de eliminación causa mucho asombro por los resultados de las votaciones, pero en el juego nada está escrito y así como cambian las estrategias dentro de la competencia, así se mueve afuera de la casa.

Tras la salida de Alexa Torrex, los famosos que quedaron entran a los top 7 y cada día que pasa es un día más cerca de vivir la gran final.

¿Cómo se vivió la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Como es de costumbre en cada temporada de La casa de los famosos Colombia, los domingos no son para nada fáciles, pues el ambiente en la convivencia se siente muy intenso, no solo por la eliminación, sino por el posicionamiento y el brunch.

Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

En este caso, la placa de nominados estaba bastante compleja, pues en este punto del juego ya todos los participantes son fuertes y sin duda, predecir quién se podía ir no estaba para nada fácil, pero finalmente, el público eligió.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa le pidió disculpas a Alejandro tras fuerte cruce en La casa de los famosos y así reaccionó el actor

Mientras que los cinco nominados estaban en el cuarto de eliminación, se vivió mucha expectativa del giro que el juego daría desde esta noche y por eso, para todos fue una gran sorpresa que Alexa Torrex haya sido el eliminado este domingo.

¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex tras su eliminación de La casa de los famosos?

Para los participantes no es nada fácil estar en placa y menos en el cuarto de eliminación, por eso sus emociones las sienten a flor de piel desde el viernes hasta el domingo.

Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Pero, escuchar su nombre como la nueva eliminada, es una situación que los enfrenta a ellos mismos, aunque todos tengan reacciones diferentes y en esta ocasión, Alexa Torrex solo agradeció la oportunidad y el apoyo que tuvo hasta este punto de la competencia.

Claramente, la nostalgia se sintió, pero el juego continúa y hace parte de la dinámica.