Salomé Rodríguez causó sensación en Corferias tras la presentación de su libro en la FILBo

Salomé Rodríguez, hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, causó sensación luego de su presentación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

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¿Por qué Salomé, hija de James y Daniela Ospina en la FILBO?

Con tan solo 12 años, la hija del futbolista y la empresaria colombiana lanzó hace unos meses su primer libro y este domingo 3 de mayo estuvo en Corferias, donde dio a conocer su obra ante el público asistente.

A través de redes sociales, Daniela Ospina compartió un video en el que se le ve junto a su hija en uno de los pabellones de la Feria que este año rindió homenaje a India y que se lleva a cabo en Corferias, Bogotá.

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En el video, ambas muestran el look que eligieron para este importante evento, en el que optaron por usar jean. Con un maquillaje sutil, Salomé se mostró emocionada en la antesala de la presentación de su libro.

Daniela acompañó el video con un mensaje: “Para ir a cumplir otro sueño juntas”.

Salomé Rodríguez presentó su libro en la FILBo y causó sensación en Corferias. (Foto: AFP)

Posteriormente, la presencia de la hija del jugador de Minnesota United FC en Corferias causó sensación en los asistentes al evento.

Como era de esperarse tras la publicación del video de Daniela Ospina, los comentarios no se hicieron esperar: “hermosas, divinas, preciosas, lindísimas”, fueron algunos de los elogios por parte de los usuarios.

¿De qué se trata el libro de Salomé Rodríguez, hija de James y Daniela Ospina?

El libro se titula ‘Las aventuras de Sami en Costarena’, La historia gira en torno a Sami, una niña de 12 años que lleva una vida llena de actividades como el ballet, el voleibol y el colegio, mientras intenta cumplir con todas las responsabilidades que tiene a su alrededor.

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A lo largo del libro, la protagonista enfrenta la presión de hacer todo bien y de responder a las expectativas, lo que la lleva a vivir distintas situaciones personales.

Salomé Rodríguez presentó su libro en la FILBo y causó sensación en Corferias. (Foto: AFP)

En el desarrollo del relato, Sami comparte momentos con su perro Romeo y su prima Clara, personajes que la acompañan en este proceso.

A medida que avanza la historia, la protagonista comienza a cuestionarse sobre la necesidad de ser perfecta, lo que la lleva a reflexionar sobre sus decisiones y emociones.