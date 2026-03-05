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Sheila Gándara escribió duro mensaje en medio de la polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata

Sheila Gándara rompió el silencio sobre las acciones de Juanda Caribe en La casa de los famosos y las rechazó contundentemente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara sorprende con mensaje en medio del conflicto con Juanda y Mariana
Sheila Gándara rompe el silencio con mensaje en medio de la polémica. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara, la expareja de Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, se volvió a pronunciar sobre las acciones que él ha tenido dentro de la competencia, pues esta vez dio un contundente mensaje.

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En las últimas semanas, la polémica por la cercanía del humorista con Mariana Zapata ha dado más de qué hablar y ha sido un tema bastante controversial en las redes sociales, por lo que los internautas han recurrido de Sheila para que ella se pronuncie sobre el tema.

De hecho, están pidiendo que ella vaya a un nuevo congelado para que enfrente a su ex y a su compañera.

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Por ahora, ella ha revelado a través de diferentes publicaciones cómo se ha sentido y así mismo, ha desmentido ciertas palabras de Juanda, a través de comentarios en redes.

¿Cuál fue el mensaje de Sheila Gándara sobre lo que ha dicho Juanda Caribe?

Por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la tarde de este domingo 3 de mayo, Sheila Gándara dio un contundente mensaje sobre las acciones de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara rompe el silencio con mensaje en medio de la polémica
Sheila Gándara sacude redes con mensaje en medio de la polémica con Juanda. (Foto/ Canal RCN)

Allí, la creadora de contenido escribió que “no le parece gracioso” lo que él ha hecho en el programa y por eso, no es “participe de malos ejemplos, ni de faltas de respeto”.

Así mismo, dejó claro que “nunca ha estado de acuerdo con lo que hace y dice” y eso ha sido “bastante evidente”.

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Precisamente, ella sí ha rechazado las acciones de Juanda Caribe cuando comenta las publicaciones sobre Juanda y Mariana Zapata con respecto a sus acercamientos en la competencia.

Sheila Gándara sacude redes con mensaje en medio de la polémica con Juanda
Sheila Gándara sorprende con mensaje en medio del conflicto con Juanda y Mariana. (Foto/ Canal RCN)

¿Sheila Gándara estaría en un nuevo congelado en La casa de los famosos Colombia?

Hace pocos días, en ¿Qué hay pa´ dañar en La casa de los famosos?, Roberto Velásquez y Néstor Parra revelaron que había congelados imposibles de tener, porque precisamente los familiares de los participantes primero debían aceptar.

Así es como prácticamente revelaron que el congelado de Sheila Gándara, por ahora no es una opción y ella habría enviado señales de que quizá no vuelva bajo esta dinámica en la competencia, tras una indirecta que reveló en redes sociales.

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