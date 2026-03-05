Sheila Gándara se habría referido sobre su congelado: “yo no estoy pa’ pleitos”

Durante las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido una gran controversia debido a la cercanía que ha surgido entre Mariana Zapata y Juanda Caribe , pues el humorista ya ha revelado que siente un gusto por su compañera.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trata…”

En el caso de la influenciadora, ella ya confesó que se siente atraída por él un 6 de 10, pero que no le gusta y ha dejado claro que no se siente mal por su relación, porque no han cruzado los límites, pese a que saben que afuera los pueden estar shippeando.

Mientras que Juanda cree que Sheila Gándara, su ex, sigue siendo su pareja, ella ya hasta se fue de la casa de donde vivían juntos y ha tenido que desmentir que esté comiendo crujientes mientras se ríe de que él esté coqueteando con otra mujer.

Artículos relacionados Jenn Muriel Jenn Muriel anunció la llegada de un bebé a su vida: compartió llamativa foto junto a la pancita

Tras tanta polémica, los televidentes y seguidores del programa en vivo han pedido que la influenciadora vaya a un congelado al reality, pero al parecer ella ya habría respondido si irá o no.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre ir a un congelado en La casa de los famosos Colombia?

A través de sus diferentes redes sociales, Sheila Gándara se ha tenido que desahogar al revelar lo mal que se ha sentido con toda esta situación, por eso, así sea de forma directa o con pullas, ha dado a entender cómo está en este punto de su relación con Juanda Caribe.

Sheila Gándara habría reaccionado sin filtro a su congelado. (Foto/Canal RCN)

Por eso mismo, puede que, con un solo video, les haya respondido a sus seguidores si iría a un congelado en La casa de los famosos Colombia, pues es el comentario que más se repite en sus publicaciones.

En un video usamos una canción de Bad Bunny y con lo que cantó, básicamente respondería si va o no al reality para encarar a su ex: “Yo no estoy pa´ pleito. Yo no voy a discutir”.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras acusación en redes: “esa persona”

¿Sheila Gándara desmintió ser cómplice de Juanda Caribe?

Sheila Gándara habría dejado ver su postura sobre su congelado. (Foto/Canal RCN)

En X, un usuario dijo que él estaba empezando a sospechar que Sheila estaría siendo cómplice del juego de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026 y ella lo desmintió, por eso escribió que cada vez que el humorista decía algo, ella salía a rechazar sus palabras.

Por esto, muchos de sus seguidores entendieron el último video de la influenciadora como una respuesta de que no está para ir au congelado y generar más controversia.