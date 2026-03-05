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Nicolás Arrieta reveló la verdadera razón de por qué le dio un "cartillazo" a La Liendra

Nicolás Arrieta ha roto su silencio y ha revelado la verdadera razón por la que le dio un "cartillazo" a La Liendra años atrás.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta rompió su silencio y reveló por qué le dio un cartillazo a La Liendra
Nicolás Arrieta rompió su silencio y reveló la verdader razón de por qué le dio un cartillazo a La Liendra. (Fotos: Canal RCN)

El polémico youtuber bogotano Nicolás Arrieta rompió el silencio en una entrevista con Canal RCN para revelar el verdadero motivo detrás del "cartillazo" que le dio a La Liendra.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el "cartillazo" que le dio a La Liendra?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 fue invitado al nuevo espacio de Entretenimiento de RCN, 'Se siente bien', donde habló sobre su vida, su paso por el reality e incluso sus polémicas más comentadas.

Nicolás Arrieta reveló por qué le dio un cartillazo a La Liendra
Nicolás Arrieta reveló por qué le dio un cartillazo a La Liendra. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación, el influencer reveló que el "cartillazo" que le dio a La Liendra hace algunos años, durante un evento en el que ambos se enfrentarían en un ring de boxeo, en realidad fue planeado por él.

Según explicó, la contienda no estaba generando gran expectativa y la venta de boletas era baja.

Por ello, sin informarle a La Liendra, decidió realizar el gesto que terminó volviéndose viral y, además, impulsó la asistencia masiva al evento.

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¿Son amigos Nicolás Arrieta y La Liendra?

Nicolás Arrieta aseguró durante la entrevista que no mantiene una amistad con La Liendra, aunque reconoció que admira el contenido que el creador quindiano realiza actualmente, especialmente sus proyectos de documentales.

Nicolás Arrieta contó por qué le dio un cartillazo a La Liendra
Nicolás Arrieta aseguró no ser amigo de La Liendra, pero resaltó la labor que está haciendo actualmente. (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, en tono de burla, agregó que parte de esa evolución también podría atribuirse al recordado "cartillazo" que le dio años atrás, recordando que lo hizo con una cartilla infantil para aprender a leer, comentario que generó risas durante la conversación.

Asimismo, Nicolás también recordó otros conflictos en los que se ha visto involucrado y habló sobre cómo se ha sentido tras estas situaciones en las que ha sido el protagonista.

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¿En qué otros conflictos se ha visto envuelto Nicolás Arrieta y cómo se ha sentido al respecto?

Arrieta también recordó el famoso “mazorcazo” que protagonizó durante un concierto, días antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, luego de que un ladrón le robara su cadena en medio del evento.

Sobre ese episodio, señaló que se sintió muy afectado al ver cómo el video se viralizó, ya que no representaba la imagen que quería proyectar.

Además, explicó que en ese momento se prometió trabajar en cambiar ese lado más impulsivo de su comportamiento.

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