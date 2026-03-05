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Valentino Lázaro explicó por qué no opinó sobre el conflicto entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos

Valentino Lázaro se expresó ante las cámaras de La casa de los famosos para indicar por qué no opinó sobre el conflicto entre Alexa y Tebi.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Valentino Lázaro reveló por qué no opinó sobre el conflicto entre Alexa y Tebi
Valentino Lázaro sorprendió al mencionar por qué no opinó sobre la discusión entre Alexa y Tebi. (Fotos: Canal RCN)

Valentino Lázaro es uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia que suele opinar sobre lo que ocurre dentro del programa; sin embargo, esta vez sorprendió al revelar por qué decidió no intervenir en el conflicto entre Alexa y Tebi.

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¿Por qué Valentino Lázaro no opinó nada al respecto sobre el conflicto entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos?

En las últimas horas, el creador de contenido y bailarín se tomó las cámaras del baño de La casa de los famosos Colombia para contarle a sus seguidores que decidió guardar silencio tras presenciar la discusión entre Alexa y Tebi.

Valentino Lázaro habló sobre por qué no opinó sobre el conflicto entre Alexa Tebi
Valentino Lázaro habló sobre por qué no opinó sobre el conflicto entre Alexa Tebi. (Foto: Canal RCN)

Según relató, su decisión se basó en que intervenir en ese momento podría haberlo dejado mal parado, ya que conoce bien a ambos participantes.

En su opinión, el conflicto se iba a resolver tarde o temprano, y él podría haber terminado siendo visto como el "malo del paseo".

Menos mal que no opine porque ellos se arreglan en media hora. Si yo hubiera opinado esta tarde, hubiera quedado papelona, la mala", dijo.

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¿Qué pasó entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Alexa y Tebi protagonizaron un fuerte encuentro luego de que la cantante cucuteña le confesara a Emiro Navarro que sentía que el deportista la estaba utilizando como estrategia para llegar a la final.

Alexa Torrex se disculpó con Tebi.
Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron un fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Tras escuchar estas palabras, Tebi reaccionó visiblemente molesto y le dejó claro que no quería tener ningún tipo de relación con ella, lo que terminó desatando un rifirrafe entre ambos.

La situación ocurrió en presencia de Emiro, quien con sus comentarios terminó avivando aún más la discusión.

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¿Alexa y Tebi se reconciliaron después de su fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Alexa se acercó a Tebi tras su fuerte discusión y le pidió disculpas, logrando así bajar la tensión y abrir la posibilidad de mejorar su relación dentro del reality, el deportista dejó entrever que aún se sentía afectado y no estaba listo para perdonarla.

Esta situación ocurrió mientras Tebi cumplía su castigo en el calabozo, luego de negarse a participar en una actividad de ‘clown’ propuesta por Alejandro Estrada.

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