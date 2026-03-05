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El Jefe sancionó a un habitante de La casa de los famosos Colombia: ¿Qué hizo y cuál fue su castigo?

Un habitante de La casa de los famosos Colombia fue sancionado por El Jefe tras una falta que no pasó desapercibida.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El Jefe impuso una sanción a un habitante de La casa de los famosos Colombia
El Jefe impuso una sanción a un habitante de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El capítulo del 2 de mayo de La casa de los famosos Colombia no solo estuvo marcado por la fiesta de Neón que disfrutaron los participantes junto a Emiro Navarro, sino también por una inesperada sanción impuesta por El Jefe a uno de ellos.

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¿Qué habitante de La casa de los famosos Colombia recibió una sanción por El Jefe?

A poco de definirse el top 7 de esta "telenovela de la vida real", El Jefe tomó una decisión inesperada: sancionar a Tebi Bernal.

El Jefe impuso dura sancinón a Tebi Bernal
El Jefe sancionó a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La medida llegó luego de que el participante se negara a realizar la actividad de clown propuesta por Alejandro Estrada, en la que también participaban sus compañeros y el invitado de la semana, Emiro Navarro.

Ante lo ocurrido, El Jefe recordó que dentro de su casa es obligatorio cumplir las reglas, entre ellas participar en todas las dinámicas. Por eso, decidió imponerle un castigo al deportista antes de la eliminación.

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¿Qué castigo le fue impuesto a Tebi Bernal por El Jefe en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe decidió enviar a Tebi una noche al calabozo tras negarse a realizar la actividad junto a Alexa Torrex, castigo que el participante asumió con dignidad a pocas horas de conocerse quién quedará fuera del top 8.

Alejo Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal se negó a realizar una activida propuesta por Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que el deportista se encuentra en placa de nominación junto a Alexa Torrex, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Mariana Zapata, por lo que su permanencia en la competencia está en juego.

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¿Por qué Tebi Bernal se negó a realizar la actividad de clown propuesta en La casa de los famosos Colombia?

Horas antes, el deportista había protagonizado una fuerte discusión con Alexa Torrex. Todo comenzó durante una entrevista con Emiro, en la que ella aseguró que sentía que Tebi la utilizaba como estrategia dentro del juego.

Alexa explicó que, cuando él estaba en riesgo, la buscaba, le daba besos y se mostraba muy cariñoso; sin embargo, cuando no estaba en placa de nominados, su actitud cambiaba y se volvía distante.

Estas declaraciones molestaron profundamente al coach, quien, frente a las cámaras y al propio Emiro, decidió dar por terminado su "shippeo" con la cantante cucuteña.

Aun así, horas después, Alexa intentó calmar la situación y se acercó a Tebi con la intención de hablar y arreglar las cosas.

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