En la noche del viernes 1 de mayo, se conoció cómo quedó la placa de nominados de la semana quince de La casa de los famosos Colombia 2026, pues esta es la definitiva luego de que Beba haya usado su poder de salvación a su favor.

En este sentido, los participantes que están en riesgo de eliminación este domingo 3 de mayo son Mariana Zapata, quien tiene candado, puesto por Alejandro Estrada, él también está nominado, al igual que Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Alexa Torrex.

Por eso, con esta placa final, la Inteligencia Artificial hizo su predicción, teniendo en cuenta los resultados de votaciones anteriores y también la conversación que hay en redes sociales sobre los participantes en riesgo.

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¿Quién sería el eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026, según la IA?

De acuerdo con la predicción de la Inteligencia Artificial, el participante que podría salir eliminado este domingo 3 de mayo es Tebi Bernal, quien supuestamente la IA, tiene un 60% de probabilidad de despedirse de la competencia.

Este participante saldría de La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Según los datos revelados en este análisis, normalmente se ha ido de la competencia los que están por debajo del 12% de votos y se cree que el deportista podría obtener solo el 11%.

Además del análisis en datos y porcentajes, la IA dice que Tebi tiene un “perfil bajo” y que supuestamente, los votantes “castigan” la indiferencia que la polémica.

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¿Quién más podría estar en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

La Inteligencia Artificial dice que Tebi Bernal tiene una alta probabilidad de salir de La casa de los famosos Colombia en esta semana quince de la competencia, pero que hay otros participantes que podrían dar sorpresas.

Predicción de la IA sacude La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Según la predicción, Mariana Zapata puede dar otro resultado, depende de qué pueda pasar con ella durante la noche del sábado y, de hecho, durante el brunch, pues esta dinámica es clave para las últimas horas de votación.

Así mismo, explicó que la influenciadora está en una “zona gris”, porque podría ser de la menos votadas y obtener solo un 15% de apoyo, pues ha dado de qué hablar durante los últimos días.