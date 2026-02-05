Yina Calderón sabe quién es el papá del hijo de Lina Tejeiro: ¿reveló su identidad?

El pasado jueves 30 de abril, Lina Tejeiro sorprendió al revelar que está esperando a su primer hijo, pues en esa última semana de abril, la actriz ya venía dando señales de su embarazo a través de la página de su marca ‘Coraje’.

Por eso mismo, es que los internautas creían que se trataba de una estrategia de marketing, especulando sobre un nuevo producto de su marca, pero otros no perdieron la esperanza de que se trataba de un bebé.

En el video que reveló Lina Tejeiro, dejó ver la pequeña barriguita que tiene y cómo se le nota en su rostro que está gestando. De hecho, hace pocos meses, la actriz había confesado que ya estaba lista para ser mamá y al parecer, ya lo tenía planeado.

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Antes de confirmarse su primer embarazo, Lina Tejeiro estuvo en boca de Yina Calderón, quien había revelado que esto era un hecho y ahora, sacude las redes sobre quién es el papá.

¿Yina Calderón reveló quién es el padre del hijo de Lina Tejeiro?

A través de las redes sociales, específicamente en las historias de Instagram, la hermana de Yina Calderón, Juliana rompe el silencio sobre el embarazo de Lina Tejeiro.

Yina Calderón tendría la verdad sobre el papá del hijo de Lina. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, a la empresaria le llegó una pregunta sobre cómo es que Yina ya sabía que Lina está en embarazo y le pidieron los detalles, pero Juliana no los dio y respondió con un comentario que generó aún más intriga.

“Y eso que sabe quién es el papá”, fue la respuesta de Calderón. Por supuesto, esto causó revuelo en redes porque se cree que Yina podría revelar la identidad del hombre.

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¿Ya se confirmó quién es el padre del hijo de Lina Tejeiro?

En redes sociales ha circulado la supuesta identidad del padre del bebé de Lina Tejeiro, pero esto no es confirmado por la misma actriz y todavía se desconoce de dónde nacieron estas especulaciones sobre el misterioso hombre.

Yina Calderón generó polémica por el papá del hijo de Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

Justo, desde hace pocos meses ya se estaba hablando del tema, ya que Lina había compartido una foto con un hombre, pero sin revelar su identidad y el papá del bebé podría ser el mismo de la foto.

Por ahora, la actriz y empresaria no ha dado mayor detalle de su embarazo y tampoco de su situación sentimental.