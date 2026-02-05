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¿Yuli Ruiz reaccionó al gusto de Alejandro Estrada hacia Beba?: “cayendo en sus mentiras”

Yuli Ruiz habría reaccionado tras la confesión de Alejandro Estrada por el gusto que siente hacia Beba en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yuli Ruiz habría enviado indirecta por Alejandro Estrada y Beba
Yuli Ruiz habría reaccionado al gusto de Alejandro Estrada hacia Beba. (Foto/ Canal RCN)

El pasado viernes 1 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, causaron conmoción al revelar sus sentimientos por algunos de sus compañeros.

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Justo en el día del beneficio, quienes se lo ganaron, lograron beber vino y el poco alcohol los emocionó en cuestión de minutos, lo que hizo que algunos dijeran verdades que tenían guardadas, generando reacciones y respuestas.

En el caso de Mariana Zapata ella le cantó trobas a Juanda Caribe, revelando lo bien que se siente con él y que es feliz de haberlo conocido en la competencia.

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Mientras que Alejandro Estrada, le confesó a Beba que le gusta, pero fue claro al expresar qué es lo que verdaderamente siente por su compañera.

¿Yuli Ruiz reaccionó a la confesión de Alejandro Estrada a Beba en La casa de los famosos?

A través de las redes sociales, los internautas quedaron sorprendidos con la confesión de Alejandro Estrada y por eso mismo, estuvieron pendiente de cómo reaccionaría Yuli Ruiz.

Yuli Ruiz habría reaccionado al gusto de Alejandro Estrada hacia Beba
Yuli Ruiz habría opinado del gusto de Alejandro Estrada hacia Beba. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha mencionado ni una palabra sobre el tema en alguna de sus cuentas, pero hubo una historia que llamó bastante la atención.

La modelo paisa compartió un video de ella cayéndose en una dinámica de la competencia y el clip dice: “Yo, cayendo en sus mentiras”.

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Para algunos, esta habría sido su reacción tras la relación que tuvo con el actor en el programa de la vida en vivo, sin embargo, no es nada oficial, porque se podría tratar de una simple coincidencia.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Beba y ella cómo reaccionó?

Hablando de los tragos que bebieron algunos participantes, Alejandro Estrada se emocionó y se sinceró con Beba, pues le respondió a Emiro Navarro a su pregunta si siente un gusto por su compañera.

Yuli Ruiz habría opinado del gusto de Alejandro Estrada hacia Beba
Yuli Ruiz habría enviado indirecta por Alejandro Estrada y Beba. (Foto/ Canal RCN)

El actor no dudó en decir que sí, que le gusta, pero que están teniendo una amistad, porque él sabe que no debe cruzar los límites, porque no sería lógico por su pasado.

Por su lado, Beba aceptó que él siempre le ha parecido guapo, e incluso cuando no eran amigos, pero destacó que él ha sido respetuoso porque no ha pasado la línea y ha mantenido su distancia.

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