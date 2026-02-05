Alexa Torrex entró en su personaje de robot en La casa de los famosos Colombia y esta vez, su objetivo principal fue Alejandro Estrada en el que lo confrontó y sacó algunas verdades de su juego.

¿Qué le dijo Alexa Torrex a Alejandro Estrada sobre su juego en La casa de los famosos?

Alexa le preguntó sobre Beba, a quien Alejandro dijo que le ha encontrado gusto al estar con ella, pues, como bien se conoce, los dos participantes tuvieron una relación conflictiva en el pasado.

En su personaje de robot, Alexa cuestionó a Alejandro sobre si su juego había cambiado, señalando que en un inicio era la provocación y que ahora este nuevo rol hacía parte de su estrategia.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara reaccionó con contundente mensaje tras cena de Juanda Caribe y Mariana: “Como trates…”

Por lo que Alejandro afirmó que podía ser: “pero no lo he descubierto yo, por ahora me lo estoy disfrutando”, dijo Alejo.

Fuerte cruce entre Alexa y Alejandro pone en duda su amistad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin dudar, le preguntó si había sido conveniente acercarse a Alexa Torrex y Alejo, sin dudar, dijo que no. De nuevo, Alexa le preguntó si la había usado para avanzar en el juego por su intención de manipulación constante:

“Sí, pero no hacia Alexa”, y que, si terminaba el juego siendo leal hacia una persona, que fuera ella, le dijo el actor.

Alexa de nuevo preguntó si él no comulgaba con una persona que gritaba como ella lo suele hacer, en lo que reiteró cómo él permitía esos comportamientos hacia Alexa.

“He sido consecuente con la lealtad que he querido llevar y hasta hoy lo he cumplido”, dijo Alejo.

¿Se terminó la amistad entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada?

Sin dudar, el robot le dijo que Alexa ya no creía en él ni en Tebi en ese momento de la competencia:

Artículos relacionados Juanda Caribe Lily Díaz sorprendió al aparecer junto a Sheila Gándara con un curioso mensaje, ¿para Juanda Caribe?

“Ya me cansé del abrazo y de la palabra bonita de parte de los dos, conmigo ese juego ya no va”, dijo Alexa dejando su personaje de robot.

Fuerte cruce entre Alexa y Alejandro pone en duda su amistad en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Alejandro le dijo en tono serio que ahora entendía a los compañeros que habían tenido conflictos con ella: “Tienes problemas con Tebi y te desquitas conmigo”, dijo Alejo.

Tras esto, tuvieron una discusión en la que dijeron que se destruía la amistad que tenían en La casa de los famosos Colombia, y es que antes de esto, Alexa le dijo a Aeljandro que si era real fuera de la competencia serían amigos.