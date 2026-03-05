Yaya Muñoz reafirmó su soltería con video junto a Karina García y Kris R; ¿indirecta para José Rodríguez?

Yaya Muñoz reafirmó su soltería con un particular video junto a Karina García y el cantante de trap Kris R.

Yaya Muñoz reafirmó su soltería, mientras José Rodríguez anunció su nuevo romance. (Foto Canal RCN)

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Cómo fue el video en el que Yaya Muñoz confirmó su soltería?

El divertido momento fue compartido por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, quien aparece en el puesto delantero de una camioneta, mientras Karina se muestra muy romántica con Kris R en la parte de atrás.

Yaya acompañó las imágenes con un mensaje en el que dejó claro que así estaba su situación amorosa, generando múltiples comentarios entre su comunidad digital.

La creadora de contenido ha sido protagonista de varias conversaciones en redes desde que terminó su relación con el caleño José Rodríguez.

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La ruptura se dio en medio de un cruce de declaraciones públicas que dejaron claro que no estaban juntos, aunque ninguno confirmó las especulaciones que circulaban.

Según los internautas, José habría decidido terminar el vínculo tras unas palabras de Yaya en el programa DímeloKing, donde expresó que su noviazgo era un 50/50 económicamente hablando.

Estas declaraciones generaron críticas hacia Rodríguez y abrieron un debate sobre la dinámica de su relación.

El creador de contenido no tardó en dar su versión. En el programa Buen Día Colombia aseguró que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación y que no quería dar más detalles porque, según sus palabras, eso no era de caballeros.

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¿José Rodríguez tiene nueva pareja sentimental?

Poco después, confirmó mediante sus historias de Instagram que ya había iniciado una nueva relación sentimental.

En una fotografía se le ve junto a la mano de una mujer con un anillo y un fondo con la frase “¿Quieres ser mi novia?”, dejando claro que había dado un nuevo paso en su vida personal.

Actualmente, Yaya es panelista de un programa digital de entretenimiento con el que ha recorrido gran parte del país.

Algunas de estas transmisiones se realizan con público en vivo, lo que le ha permitido mantener un contacto directo con sus seguidores y consolidar su presencia en la escena digital.