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Karina García reapareció junto a Kris R celebrando importante reconocimiento; ¿de qué se trata?

Karina García acompañó a Kris R en un instante clave de su carrera, mostrando respaldo en cada paso profesional.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García celebró los logros musicales de Kris R.
Karina García celebró los logros musicales de Kris R en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Karina Garcíareapareció en redes celebrando uno de los logros más importantes de la carrera musical de su pareja, Kris R.

Karina García reaparece junto a Kris R.
Karina García reaparece junto a Kris R más enamorada que nunca. (Foto Canal RCN)

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¿Qué logró alcanzó Kris R en su carrera musical?

El artista urbano atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado El trap de Colombia.

En sus plataformas digitales compartió la noticia de haber recibido dos discos de platino: uno por el álbum y otro por la canción realizada junto a la productora de Westcol, W Sound.

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¿Cómo celebró Karina García los discos de platino de su pareja Kris R?

En las imágenes se le ve orgulloso mostrando sus premios, acompañado de Karina, quien le da un romántico beso.

El trap, género que ha venido consolidándose como uno de los más escuchados en 2026, tiene a Kris R en las primeras posiciones de las plataformas musicales.

Medellín y Cali siguen siendo epicentros de este movimiento, pero artistas de otras ciudades como Bucaramanga comienzan a ganar relevancia, mostrando que la proyección de esta música es nacional.

Aunque las letras explícitas generan opiniones divididas, el impacto en el público joven es innegable.

Los discos de platino marcan un antes y un después en la carrera del cantante. Más allá de las cifras, reflejan el respaldo de una audiencia que ha conectado con su propuesta musical.

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Kris R se posiciona como uno de los exponentes más sólidos del trap colombiano, demostrando que la constancia y la autenticidad pueden abrirle espacio a un género que, pese a las críticas, sigue creciendo.

Este reconocimiento también lo proyecta hacia escenarios internacionales, donde el trap latino ha ganado terreno.

La creadora de contenido ha estado presente en cada paso de la carrera de Kris R. No solo lo acompaña en grandes eventos, sino también en presentaciones más pequeñas, incluso en colegios de Bogotá, reafirmando su compromiso y apoyo incondicional.

Además, Karina anunció que no continuará en el proyecto ¿Qué hay pa’ dañar?, donde era panelista junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra, dejando claro que sus planes futuros estarán ligados a Kris R.

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