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Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras acusaciones en redes: “esa persona”

Sheila Gándara rompió el silencio tras acusaciones sobre su supuesta complicidad con su ex y estalla al referirse a Juanda Caribe.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara estalla en redes contra Juanda Caribe
Sheila Gándara lanza dura reacción contra Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

En las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, el programa de televisión ha sido tendencia en redes sociales debido a la polémica cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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Por eso, Sheila Gándara, la expareja del humorista, ha reaccionado en repetidas ocasiones tras la controversia generada por el participante, de hecho, su molestia se empezó a ver con otros escándalos que se dieron por temas pasados.

Sin embargo, todo escaló cuando Juanda empezó a estar muy cercano a Mariana, hasta el punto de que él confesara que tiene “sentimientos bonitos” por su compañera y ahí surgieron los rumores de que Sheila sabría el juego del padre de su hija.

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Ante tantos comentarios y especulaciones, Gándara decidió romper el silencio y de paso, defenderse de los comentarios de Juanda.

¿Cuál fue el comentario que respondió Sheila Gándara al desmentir su complicidad con Juanda Caribe?

A través de las redes sociales ha habido opiniones divididas sobre lo que ha hecho Sheila Gándara tras el escándalo generado por Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sheila Gándara lanza dura reacción contra Juanda Caribe
Sheila Gándara habla sin filtro contra Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, ella misma ha tenido que responder a acusaciones en su contra, porque es cuestionada solo por no ir a un congelado y frenar lo que dice el humorista en televisión nacional, eso es lo que ha hecho que algunos internautas crean que ella está de acuerdo con lo que hace Juanda en el reality.

En X, un usuario escribió que está empezando a creer que Sheila “tiene complicidad” con Juanda, pero no ha sido el único, ya que ha habido más comentarios así.

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¿Qué dijo Sheila Gándara al defenderse de los comentarios sobre Juanda Caribe?

Sheila Gándara no dudó en responder a dicha acusación y escribió:

“Por esto es que me toca salir a aclarar cada cosa que dice esta persona en ese programa”.

Sheila Gándara habla sin filtro contra Juanda Caribe
Sheila Gándara estalla en redes contra Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Sin duda esto generó reacciones no solo por la respuesta, sino porque Sheila ni pudo escribir el nombre de Juanda en el tweet, pero además añadió y dejó claro que no está de acuerdo con eso.

Por ahora, la creadora de contenido no ha mencionado nada más del tema, pero sí ha salido a rechazar rotundamente lo que ha mencionado su ex sobre su relación.

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