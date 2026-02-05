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Luisa Castro presumió la romántica sorpresa que recibió de Westcol, poniendo fin a los rumores | VIDEO

Luisa Castro sorprendió a sus seguidores al mostrar la sorpresa que recibió de Westcol, dejando atrás los rumores de ruptura.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Castro sorprende al mostrar romántico gesto de Westcol
Luisa Castro revela sorpresa de Westcol y confirma que su relación sigue más fuerte. (Fotos: AFP y Freepik)

Tras los rumores de ruptura entre Westcoly Luisa Castro, la influenciadora compartió un video con el que mostró que su relación continúa más fuerte que nunca, luego de recibir una sorpresa romántica por parte del streamer colombiano.

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¿Qué mostró Luisa Castro sobre la sorpresa de Westcol?

A través de sus redes sociales, Luisa Castro publicó un video en el que dejó ver la decoración en la sala de su casa.

En las imágenes se observan globos en forma de corazón, un ramo de rosas rojas con diseño de corazón y pétalos distribuidos en el suelo, como era de esperarse llamó la atención de sus seguidores.

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En el mismo video, Luisa Castro también mostró una tarjeta que acompañaba la decoración. Se trataba de un sobre dorado con un mensaje que decía:

“Felices 3 meses mi amor. Te amo mucho. Gracias por hacerme tan feliz”.

Luisa Castro sorprende al mostrar romántico gesto de Westcol
Luisa Castro revela sorpresa de Westcol y confirma que su relación sigue más fuerte. (Foto: AFP)

El video que fue compartido en medio de los rumores que se habían generado en redes sociales en los últimos días sobre el estado de su relación, luego la polémica que existía por presunta infidelidad por parte de Luisa Castro.

¿Qué pasó con los rumores de ruptura entre Westcol y Luisa Castro?

Los rumores surgieron tras un viaje que realizó Luisa Castro a Brasil, donde comenzaron a circular imágenes en las que supuestamente aparecía con otra persona.

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En dichas imágenes, algunos usuarios señalaron que la creadora de contenido habría sido infiel a Westcol por aparecer con un DJ besándose en las fotos.

Posteriormente, también se mencionó una reacción de la mamá de Westcol, quien fue consultada sobre la relación con Luisa Castro y señaló que su vínculo era simplemente un saludo, lo que avivó más comentarios sobre una presunta ruptura.

Luisa Castro sorprende al mostrar romántico gesto de Westcol
Luisa Castro revela sorpresa de Westcol y confirma que su relación sigue más fuerte. (Foto: Freepik)

Además, durante ese mismo periodo, Luisa Castro fue objeto de críticas en redes sociales debido a algunos de los videos que compartía Westcol en su viaje a China, en los que varios usuarios señalaron que no se mostraba tan feliz.

Tras la polémica, Luisa Castro regresó al país antes que Westcol, lo que también fue interpretado por algunos como una señal relacionada con los rumores de ruptura por la presunta infidelidad.

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