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Jhorman Toloza se muestra feliz ante posible salida de Alexa de La casa de los famosos Col; ¿qué dijo?

Jhorman Toloza sorprendió al mostrarse contento tras conocer la posible salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La inesperada reacción de Jhorman Toloza sobre la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza sorprende con su reacción a la posible salida de Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Jhorman Toloza compartió un video en sus redes sociales en el que reaccionó ante la posibilidad de que Alexa Torrex salga de La casa de los famosos Colombia en la próxima gala de eliminación.

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¿Por qué Alexa Torrex está en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia?

En el video, Jhorman Toloza se mostró sonriente y llamó la atención por su reacción frente a lo que podría ocurrir en medio de la competencia tras el fin de su relación con la participante de La casa de los famosos Colombia.

Esto ocurre en medio de la semana de la IA en la que varios participantes se encuentran en riesgo de abandonar la casa más famosa.

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Como se conoce, Alexa Torrex ha estado en riesgo de eliminación en varias ocasiones debido a la nominación perpetua. En esta semana, comparte la placa junto a Mariana Zapata, Alejandro Estrada, Tebi y Valentino.

La inesperada reacción de Jhorman Toloza sobre la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza sorprende con su reacción a la posible salida de Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Uno de ellos deberá abandonar la competencia tras el cierre de votaciones, cuyo resultado se dará a conocer en la gala del domingo 3 de mayo. En redes sociales, algunos usuarios han comentado sobre quiénes podrían tener mayor riesgo de salir.

Entre las opiniones que circulan, varios señalan que las votaciones podrían estar más ajustadas entre Alexa y Mariana, teniendo en cuenta resultados anteriores en los que ambas han obtenido porcentajes bajos en comparación con otros participantes como Tebi y Alejo.

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¿Qué dijo Jhorma Toloza sobre la posible salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos?

Tras conocerse estos comentarios en redes, Jhorma Toloza, expareja de Alexa, publicó un video en el que escribió:

“Alexa posiblemente salga esta semana” y luego se muestra con una expresión de felicidad y un mensaje adicional que causó revuelo: “Menos mal ya me fui”.

Como bien se recuerda, Alexa Torrex había expresado frente a las cámaras su decisión de dar por finalizada esa relación.

La inesperada reacción de Jhorman Toloza sobre la salida de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza sorprende con su reacción a la posible salida de Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, hace unos días Jhorman Toloza confirmó a través de sus redes sociales que su relación con Alexa había terminado tras la cercanía con Tebi y luego compartió que dejó la casa en la que convivía con la participante.

 

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