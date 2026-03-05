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Jhorman Toloza reveló por qué Alexa Torrex ha bajado en votaciones en La casa de los famosos Colombia

Jhorman Toloza publicó un video en redes explicando por qué Alexa Torrex ha bajado en votaciones en La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jhorman Toloza reveló a sus fans por qué Alexa Torrex bajó en votaciones
Jhorman Toloza reveló a sus fans por qué Alexa Torrex bajó en votaciones. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, publicó un polémico video en el que revela las razones que, según él, habrían provocado la caída de la cantante en las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuáles son las razones de la caída de Alexa Torrex en las votaciones de La casa de los famosos Colombia, según Jhorman Toloza?

El creador de contenido y expareja de Alexa Torrex publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expone las razones por las que, según él, la artista cucuteña ha perdido apoyo en las votaciones durante las últimas semanas.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Jhorman Toloza explicó qué habría provocado que Alexa Torrex bajará en votaciones dentro de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con Jhorman, todo habría comenzado cuando decidió entregar el manejo de las redes sociales de la cantante a su familia.

Según explicó, mientras él administraba estas cuentas, Alexa superaba el 40 % en las votaciones; sin embargo, desde ese cambio, su porcentaje habría caído notablemente, al punto de ser superada por participantes como Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

En ese contexto, Jhorman también explicó que la familia de Alexa no ha manejado adecuadamente sus redes sociales y que, además, ha descuidado a su fandom, revelando lo que han hecho y no les ha funcionado.

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¿Qué acciones ha tomado la familia de Alexa Torrex para impulsar sus votaciones en La casa de los famosos Colombia, según Jhorman Toloza?

Jhorman reveló que los padres de Alexa han organizado algunos conciertos con el objetivo de sumar votos para su hija e, incluso, han recurrido a la creación de videos con inteligencia artificial; sin embargo, asegura que estas estrategias no han dado los resultados esperados.

Jhorman Toloza reveló qué habría llevado a Alexa Torrex bajar en votaciones
Jhorman Toloza arremetió contra los padres de Alexa Torrex y los culpó de ocasionar que ella bajara en votaciones. (Fotos: Canal RCN)

En esa misma línea, lanzó fuertes críticas contra la familia, afirmando que sus decisiones habrían perjudicado el desempeño de la cantante en el reality, comentarios que incluso fueron respaldados por algunos de sus seguidores.

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¿Qué dijeron en redes sociales sobre las declaraciones de Jhorman Toloza acerca de la caída de Alexa Torrex en las votaciones?

Muchos seguidores de Jhorman reaccionaron a sus declaraciones asegurando que comparten su postura.

Incluso señalaron que, tanto por algunas actitudes de la cantante dentro del juego como por la gestión de sus redes por parte de su familia, han optado por apoyar a otros participantes.

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