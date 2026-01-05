Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales tras ser el exprometido de Alexa Torrex, participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, Jhorman tomó la decisión de alejarse por completo de Alexa Torrex, quien ha demostrado tener un especial shippeo con Tebi Bernal, con quien ha convivido en los últimos meses.

¿Cómo le terminó Alexa Torrex a su exprometido Jhorman Toloza?

Uno de los momentos que más ola de comentarios ha dejado por parte de los internautas a través de las distintas plataformas digitales en La casa de los famosos Colombia, fue cuando Alexa Torrex tomó la decisión de separarse de Jhorman Toloza.

Así ha sido el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

El momento en el que Alexa tomó la decisión de ponerle punto final a su exrelación con Jhorman Toloza se debió a causa de varias emociones encontradas, las cuales le llevaron a tomar esa decisión.

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Así también, Alexa ha sido centro mediático por parte de los navegantes al tener un vínculo especial con Tebi Bernal, quien también, es participante de La casa de los famosos Colombia y, también, ha adquirido gran reconocimiento al ser creador de contenido digital.

¿Cuál fue el video que compartió Jhorman Toloza confesando que se mudará?

Tras la decisión que Alexa Torrex de separarse de Jhorman Toloza quien le propuso matrimonio en el concierto de J Balvin el cual ocurrió hace varios meses, el creador de contenido tomó una importante decisión al respecto.

¿Qué video compartió Jhorman Toloza mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Jhorman compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 456 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Es oficial, ya nos vamos mi preciosa. Nuestro último fin de semana. Lo que alguna vez fue nuestra casa”, agregó Jhorman Toloza en la descripción del video.

Con base en estas palabras, Jhorman aprovechó la oportunidad de expresar que está en medio de su mudanza, pues, anteriormente, vivía con Alexa Torrex, al tener una exrelación la cual duró aproximadamente tres años, según lo mostraban en sus redes.