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Jay Torres y Karola Alcendra desatan rumores de romance tras fotos juntos

Jay Torres y Karola Alcendra desataron rumores de romance tras publicar fotos juntos en una presentación del puertorriqueño.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jay Torres y Karola avivan rumores de noviazgo tras publicar fotos
Jay Torres y Karola avivan rumores de noviazgo tras publicar fotos juntos. (Fotos: Canal RCN)

Jay Torres y Karola Alcendra volvieron a dar de qué hablar tras publicar varias fotografías juntos durante lo que sería una presentación del puertorriqueño. La cercanía entre ambos reavivó la pregunta: ¿hay un romance?

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¿Qué fotos de Jay Torres y Karola Alcendra reavivaron los rumores de romance?

En los últimos días, el cantante puertorriqueño y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 compartió un carrusel de fotografías en el que aparece muy cercano a la cartagenera Karola Alcendra.

Jay Torres y Karola Alcendra avivan rumores de romance
Jay Torres y Karola Alcendra avivan rumores de noviazgo tras publicar unas fotografías juntos. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes, ambos disfrutan de lo que sería una presentación del artista. Karola se muestra abrazándolo y acompañándolo durante el momento, y en la última foto incluso se les ve tomados del brazo, lo que ha llamado la atención de sus seguidores.

Sin embargo, aunque ninguno ha confirmado una relación, un comentario de Nicolás Arrieta, e incluso una llamativa falta de reacción, reavivó las sospechas de que podría existir un romance entre los exhabitantes de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué comentó Nicolás Arrieta sobre las fotos de sus excompañeros y qué detalle llamó la atención de los usuarios?

Tras la publicación, miles de usuarios reaccionaron señalando que podría existir una relación entre ambos.

Una de las principales razones que alimentó la especulación fue el comentario de Nicolás Arrieta, quien escribió únicamente: “Dios mío”.

Nicolás Arrieta tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia
Nicolás Arrieta dejó un breve comentario en las fotos de sus amigos, despertando aún más los rumores de romance. (Foto: Canal RCN)

A esto se sumó un detalle que no pasó desapercibido: Eidevin López no reaccionó a la publicación, pese a seguir tanto a Jay como a Karola, lo que terminó por avivar aún más la teoría de un posible romance.

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¿Qué han dicho Jay Torres y Karola Alcendra sobre su cercanía?

Tras su salida del programa, el boricua se refirió en una transmisión en vivo a la cercanía que tuvo con Karola Alcendra durante su paso por la casa.

Allí reconoció que desde el inicio existió una conexión evidente entre ambos, lo que llevó a que muchos seguidores interpretaran su relación como algo más dentro del reality.

Por su parte, Karola, quien también participó en la conversación digital, aclaró que en ese momento no hubo declaraciones concretas sobre lo que ocurría entre ellos.

Sin embargo, sus recientes apariciones juntos en redes sociales han vuelto a poner su relación en el centro de la conversación de varios de sus seguidores.

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