Karola presumió su figura mientras crecen los rumores de romance con Jay Torres; así luce la cartagenera

Karola Alcendra causó furor al celebrar sus cien mil seguidores en su cuenta de YouTube presumiendo su figura.

Karola subió una captura de la canción que le dedicó Eidevin en medio de rumores con Jay Torres. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo celebró Karola Alcendra su logro digital con Youtube?

Mediante su cuenta de Instagram, la cartagenera subió una serie de fotografías en las que hace un resumen de cómo va su vida desde que salió eliminada de La casa de los famosos Colombia 3.

En las imágenes se le puede ver con su placa de reconocimiento por el logro digital, comiendo, con fajos de billetes, paseando, pero lo que llamó la atención de los internautas son las instantáneas donde aparece en ropa de baño y presumiendo su estado físico.

Esta publicación la hace Karola luego de que Eidevin le dedicara una canción llamada “Día 29 (KAEN)" en la que retrata su romance en la casa más famosa del país.

Aunque Karola subió un video cantando y bailando la canción, en redes han venido creciendo los rumores de un posible acercamiento amoroso entre ella y el puertorriqueño Jay Torres, con quien ha sido vista en varias oportunidades durante su gira por fuera del país.

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El junte parece ser laboral, pero las fotografías y los videos de ambos compartiendo han mostrado que se llevan muy bien.

Asimismo, Jay comentó esta publicación diciéndole que ella es “la nena”, comentario que ocasionó respuestas de sus seguidores que insinúan que andan juntos de manera sentimental.

Mientras los rumores sobre un posible vínculo sentimental con Jay Torres siguen creciendo, Karola se ha mostrado tranquila y enfocada en sus proyectos.

Las interacciones entre ambos han despertado curiosidad, pero hasta ahora no hay confirmación de que exista algo más allá de lo laboral.

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¿Cómo reaccionó Eidevin a la publicación de Karola?

Por su parte, Eidevin continúa compartiendo las historias de sus seguidores con la canción que compuso para Karola y actualmente se encuentra en Valledupar disfrutando del Festival Vallenato.

El paso de Karola por la telenovela de la vida real le dio una visibilidad que hoy se refleja en su crecimiento digital. Su carrera se prepara para seguir creciendo, con proyectos que apuntan a consolidarla como una figura del entretenimiento digital y con una comunidad que la respalda en cada etapa.