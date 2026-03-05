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Actriz de La Pola y La hija del mariachi mostró a su hijo recién nacido por primera vez; ¿quién es?

Reconocida actriz mostró su etapa de mamá primeriza y generó emoción al compartir imágenes junto a su bebé por primera vez.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Laura Torres conmovió.
Laura Torres conmovió al mostrar a su hijo. (Fotos de Freepik)

La actriz Laura Torres reapareció en redes sociales mostrando cómo vive su experiencia de mamá primeriza.

Laura Torres participó en La Pola y La hija del mariachi.
Laura Torres participó en La Pola y La hija del mariachi, producciones de RCN. (Foto de Freepik)

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¿Qué compartió Laura Torres sobre su maternidad?

La bogotana compartió un clip en el que se ve junto a su bebé descansando y disfrutando de su domingo, pero sin mostrar el rostro del pequeño.

La actriz no es muy activa en redes y había estado ausente estos primeros meses tras tener a su hijo.

Laura tampoco ha dado muchos detalles sobre su experiencia y más bien ha mantenido su etapa de madre lejos de la atención de la opinión pública.

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¿En que producciones participó Laura Torres?

Torres es recordada por participar en varias producciones del Canal RCN. En La Pola interpretó a Catalina Salavarrieta de joven, mientras que en Super Pa y La hija del mariachi le dio vida a Camila Cortéz y Lucía Guerrero respectivamente.

Aunque no se conoce mucha información sobre su vida actual, por el video que compartió se puede ver que la actriz está dedicada a tiempo completo en esta nueva etapa, mientras sus seguidores siguen con curiosidad por conocer más detalles de su hijo.

La actriz ha optado por mantener un bajo perfil en redes, lo que ha generado aún más expectativa entre quienes la recuerdan de la televisión.

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Su decisión de no exponer demasiado a su hijo refleja un estilo de maternidad reservado, en el que prima la protección y la privacidad.

Hasta el momento, Laura tampoco ha revelado detalles sobre si participará en proyectos audiovisuales, lo que mantiene la expectativa de sus seguidores y deja abierta la posibilidad de verla nuevamente en producciones televisivas o digitales.

Si decide regresar a la actuación, lo hará desde una perspectiva distinta, con papeles adultos que reflejen su madurez, ya que muchos aún la recuerdan por los personajes que interpretó siendo adolescente.

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