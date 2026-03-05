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Alexa Torrex le pidió disculpas a Tebi tras su discusión en La casa de los famosos; ¿sigue el shippeo?

Alexa Torrex se disculpó con Tebi en La casa de los famosos y dejó abierta la duda sobre el futuro del shippeo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex se disculpó con Tebi.
Alexa Torrex se disculpó con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Alexa Torrex le pidió disculpas a Tebi por su comportamiento en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex se arrepiente de su disución con Tebi.
Alexa Torrex se arrepiente de su disución con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Alexa Torrex le pidió disculpas a Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

Tebi fue sancionado por el Jefe con una noche en el calabozo por no participar en la actividad de 'Clown' liderada por Alejandro Estrada.

En su estadía, Tebi dijo que cada vez que Alexa recibe algún mensaje de afuera termina hiriendo a las pocas personas que se le acercan.

La cucuteña le expresó a Tebi y a Alejandro Estrada que seguiría su juego sola y que lo mejor era que se alejaran.

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Luego, Alexa se acercó a Tebi y le dijo que aquella discusión fue una acumulación de sentimientos y que quería disculparse por su forma de expresarse.

Aunque el paisa aseguró que no es de guardar resentimientos y menos con personas que quiere y estima, sí le dejó claro que no entiende cómo es capaz de dañar lo construido sin pensarlo demasiado.

Tebi también le advirtió que no piensa tolerar más esas situaciones y que debe pensar antes de hablar.

Alexa replicó que quiere que él tome una decisión porque no desea quedar como la que está “tragada sola”.

El gesto de Alexa fue interpretado como un intento de recomponer la relación con Tebi, quien ha sido uno de sus apoyos dentro de la casa.

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¿Cómo reaccionó Tebi a las disculpas de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Sin embargo, las palabras del paisa dejaron ver que la confianza entre ambos está tambaleando. La tensión se hizo evidente y los seguidores del programa no tardaron en comentar que este episodio podría marcar un antes y un después en la dinámica del equipo Tormenta.

La cercanía entre Alexa y Tebi había sido vista como una de las alianzas más sólidas, pero los roces recientes han puesto en duda si podrán llegar juntos a la recta final.

La disculpa, aunque sincera, no parece suficiente para borrar las heridas que dejó la discusión.

Esta noche se conocerá si alguno de ellos abandona la casa más famosa del país, ya que los tres se encuentran en la placa de nominados.

El desenlace será clave para definir si la alianza se rompe definitivamente o si logran superar las diferencias y avanzar juntos.

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