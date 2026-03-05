Jhorman Toloza recibió fuertes críticas por su contenido en redes; ¿estrategia o exceso de polémica?

Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, subió en sus historias las reacciones que recibe por parte de sus seguidores.

Jhorman Toloza aseguró que Alexa Torrex perdió apoyo en La casa de los famosos desde que él no le maneja las cuentas. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Jhorman Toloza recibe insultos en redes sociales?

El cucuteño ya normalizó en sus plataformas responder o mostrar los mensajes que le envían tanto sus seguidores como los de Alexa.

Toloza ha usado su Instagram para opinar sobre La casa de los famosos Colombia y sobre su exprometida, generando toda clase de comentarios.

En medio de sus reflexiones, Jhorman ha compartido versículos bíblicos y videos alusivos a Dios, situación que le ha traído fuertes críticas.

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Una seguidora no escatimó en insultos contra el creador de contenido, reprochándole que usara a Dios como medio mientras lo llamaba “cachón” y “mantenido”.

Jhorman compartió el momento en tono de burla, preguntándose si con esa misma boca la mujer besaba a su mamá.

La publicación generó opiniones divididas: algunos acompañaron a Toloza en la burla, mientras otros señalaron la pasión con la que la mujer lo insultó, alegando que las personas se toman las redes sociales demasiado a pecho.

El influenciador ha construido un estilo de comunicación directo y sin filtros, lo que lo convierte en blanco fácil de comentarios fuertes.

Para algunos, su manera de enfrentar las críticas es una muestra de resiliencia y humor; para otros, es una estrategia que alimenta la polémica y lo mantiene vigente en redes.

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Además de responder a sus seguidores, Jhorman ha opinado sobre la participación de Alexa en el reality.

Según él, la cucuteña ha bajado en sus votaciones porque ya no es él quien maneja sus plataformas digitales.

Insinuó que el público descubrió la verdadera personalidad de la influenciadora y que por eso ahora la quieren fuera del programa.

Estas declaraciones han generado aún más controversia, pues muchos consideran que Toloza aprovecha su relación pasada para ganar protagonismo en redes.

Sin embargo, sus palabras también han despertado curiosidad sobre si realmente tiene razón en su lectura del juego.

Esta noche se sabrá si Alexa continúa en la competencia o si las predicciones de Jhorman se cumplen.