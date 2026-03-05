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Comparan a Karina García con influencer mexicana por su exceso de maquillaje

Karina García fue comparada con una influencer mexicana por su exceso de maquillaje, generando diversas reacciones en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Comparan a Karina García con famosa influencer mexicana
Karina García es comparada con influencer mexicana por su exceso de maquillaje. (Foto: Canal RCN)

Una vez más, Karina García se convirtió en tendencia en redes sociales, esta vez tras ser comparada con una influencer mexicana debido a su exceso de maquillaje.

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¿Con qué influencer mexicana compararon a Karina García por su exceso de maquillaje?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se encontraba realizando un live en TikTok con sus seguidores mientras era maquillada y peinada en tiempo real.

Karina García es comparada con influencer mexicana
Comparan a Karina García con famosa influencer mexicana. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el resultado llamó la atención de los internautas, ya que le aplicaron una base tan intensa que prácticamente le cubría cejas y pestañas.

Esto desató comparaciones con la influencer mexicana Karina Torres, amiga de Wendy Guevara, conocidas popularmente como 'Las Perdidas', puesto que esta creadora de contenido protagonizó un video similar en el que se maquilló de la misma forma.

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¿Cómo reaccionó Karina García tras ser comparada con Karina Torres?

Tras ver el video de su tocaya, Karina reaccionó con una expresión facial que provocó las risas de quienes la estaban peinando y maquillando en ese momento.

Ay, ¿yo me parezco a esa? Ay, nooo", expresó.

A partir de ese momento, la conversación tomó un tono más relajado en el live, mientras su equipo comentaba el resultado del maquillaje.

En medio de las bromas, Kris R opinó sobre el look asegurando que, si esa era la nueva moda para salir a la calle, él la aceptaba.

Karina García celebró los logros musicales de Kris R.
Kris R opinó sobre el maquillaje excesivo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Ante esto, Karina respondió entre risas y en tono de burla que sí era una tendencia y que se llamaba “embalsamada”.

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¿Qué opinaron en redes sobre la comparación que le hicieron a Karina García con Karina Torres?

Aunque para algunos usuarios el video resultó divertido, otros expresaron su molestia, asegurando que la modelo paisa habría sido despectiva al referirse a su tocaya.

Asimismo, varios seguidores aprovecharon la situación para pedir una posible colaboración entre ambas Karinas, señalando que juntas formarían un dúo perfecto.

Ay, no, Karina, mucho cuidado, Karina Torres", "Quiero ver el junte de las Karinas" y "En realidad fue muy despectiva con nuestra licenciada Karina Torres", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

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