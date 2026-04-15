Kris R conmueve tras visitar a seguidor enfermo: su gesto se vuelve viral

El cantante Kris R conmueve a sus seguidores tras compartir un encuentro especial con uno de sus fans que atraviesa un complicado estado de salud.

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A través de sus redes sociales, el artista publicó una serie de historias en las que relató cómo se dio este momento, luego de recibir un mensaje por parte de la familia del menor, en el que le explicaban la situación que están viviendo.

Kris R sorprende con gesto a seguidor enfermo y toca el corazón de todos (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Kris R en sus redes sociales?

Kris R contó en sus historias que fue contactado por la familia de un menor que enfrenta una condición de salud delicada. En el mensaje, sus familiares le expresaron que uno de los mayores deseos del niño era conocerlo personalmente.

El cantante aseguró que el mensaje lo impactó profundamente y lo llevó a reflexionar sobre el alcance que puede tener su trabajo en la vida de las personas.

Según explicó, muchas veces los artistas no dimensionan lo que representan para sus seguidores, por lo que decidió actuar sin dudarlo y concretar el encuentro.

El menor, identificado como Isaac, pudo finalmente conocer al artista. Kris R compartió que tuvo la oportunidad de pasar tiempo con él y su familia, escuchar su historia y acompañarlos durante un momento significativo en medio de la situación que enfrentan.

Durante sus publicaciones, el cantante expresó que este encuentro le permitió brindar un respiro emocional a la familia, que actualmente atraviesa un proceso complejo relacionado con la salud del menor. Asimismo, señaló que considera esta experiencia como un mensaje de Dios.

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El artista también afirmó que, a partir de este momento, estará pendiente del proceso de Isaac y de su evolución. A través de una fotografía que publicó junto al menor, le manifestó su apoyo, reiterando que no está solo y destacando el acompañamiento de su entorno familiar.

En sus mensajes, Kris R expresó su confianza en que la situación del niño pueda mejorar y aseguró que contará con él para lo que necesite.

Además, añadió que este tipo de experiencias son las que le dan sentido a su carrera, ya que evidencian el impacto que puede generar en sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la noticia?

Tras la publicación de las historias, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios destacaron el gesto del cantante.

Algunos comentarios hicieron énfasis en que la percepción que tenían sobre Kris R era diferente, especialmente por su estilo musical y apariencia, pero que este tipo de acciones demuestran otra faceta de su personalidad.

“¿Y él era el que pintaban como gamín, maleante y mala persona? El corazón tan lindo que tiene Kris R, sin duda alguna fue criado por una reina”. “Ahora entiendo por qué Kari lo defendió con ese párrafo, es un ser increíble. Se hace amar solo”.

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Los mensajes reflejan una respuesta positiva por parte de los seguidores, quienes valoraron el tiempo que el artista dedicó al menor y su familia en medio de una situación difícil.