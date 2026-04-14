Jhorman lanzó fuerte comentario luego de que Alexa y Tebi se sinceraran sobre lo que sienten

Alexa y Tebi protagonizaron un momento en el que se dijeron sus verdades sobre lo que sienten en La casa de los famosos Colombia, lo que generó una reacción en Jhorman Toloza.

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¿Qué se dijeron Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe, en su personaje, les preguntó a Alexa y Tebi qué les gustaba el uno del otro.

Ante esto, Alexa dijo de inmediato que “todo”, mientras Juanda le decía que se había puesto nerviosa ante la pregunta.

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“Me gusta que sea atlético, cariñoso, sencillo, competitivo, inteligente, con carácter, un hombre de familia, trabajador y que escucha cuando le hablo”, dijo Alexa.

Alexa y Tebi se sinceran en La casa de los famosos y Jhorman Toloza reacciona sin filtros, ¿qué dijo? (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, el personaje de Juanda Caribe le decía que cuando uno está enamorado dice ese tipo de cosas.

Por su parte, Tebi llamó la atención al decir de inmediato: “Ya casémonos”, lo que provocó la risa en Alexa.

Luego fue el turno de Tebi, quien expresó que Alexa estaba “buena” y también dijo que era trabajadora, familiar y sencilla.

Además, mencionó que tenía dinero, lo que generó reacción en Alexa, quien le respondió: “Te pasaste, ¿cómo vas a decir eso?”.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza tras lo que dijeron Alexa y Tebi?

Además, agregó que es inteligente, carismática, recursiva y que tiene algo espiritual.

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Posteriormente, el personaje de Juanda Caribe les hizo una curiosa pregunta: “¿Arriba o abajo?”, y que debían responder al tiempo: y los dos dijeron al mismo tiempo “arriba”, lo que desató risas entre ellos.

Tras el video, que fue compartido en las redes del Canal RCN, los comentarios no se hicieron esperar.

Alexa y Tebi se sinceran en La casa de los famosos y Jhorman Toloza reacciona sin filtros, ¿qué dijo? (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, uno que llamó la atención de los usuarios y fue el de Jhorman Toloza, quien sin dudarlo comentó: “Que se casen”.

Como se recuerda, Jhorman era el prometido de Alexa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

En medio de la competencia, Tebi y Alexa acordaron hacer un ‘shippeo’ falso, pero les jugó en contra cuando empezaron a surgir sentimientos, como ellos mismos lo expresaron.

Luego, Alexa decidió, por medio de las cámaras, romper su compromiso y terminar su relación con Jhorman.

Después de esto, ambos han estado muy cerca, lo que ha generado reacciones no solo dentro de la casa, sino también afuera, tanto por la expareja de Alexa como por la novia de Tebi.