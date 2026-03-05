Johanna Fadul habló de su vínculo con Valentino Lázaro en La casa de los famosos: “Doble intención”

Johanna Fadul confesó lo que le diría a Valentino Lázaro en un congelado en La casa de los famosos Colombia 3.

Johanna Fadul dijo que Valentino Lázaro es el más conveniente en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le diría Johanna Fadul a Valentino Lázaro en un congelado de La casa de los famosos Colombia 3?

En una reciente entrevista, Johanna dijo que le encantaría poder decirle a Valentino personalmente que es la persona más conveniente de todo el programa.

Juanse Quintero aprovechó el momento para mostrar un sticker que tiene de ambos participantes dándose un abrazo y dejando claro que piensa que Valentino es un hipócrita.

Cabe recordar que Johanna y Valentino entraron al reality con una rivalidad ya marcada por unas declaraciones de la actriz, donde sin conocerlo lo señaló antes de comenzar la competencia.

Aunque los primeros días estuvieron llenos de enfrentamientos y conflictos, con el paso del tiempo se volvieron cercanos, al punto de realizar secciones juntos.

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Sin embargo, Johanna expresó que siempre sintió que Valentino actuaba con doble intención. Johanna aseguró que, pese a la cercanía, siempre percibió que Valentino buscaba un beneficio personal en cada interacción.

Esa percepción se reforzó cuando, fuera del programa, la actriz continuó opinando sobre Lázaro y lo que ocurre en el reality.

La sinceridad de Johanna ha sido constante, y aunque sus comentarios suelen dividir opiniones, ella se mantiene firme en sus apreciaciones.

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¿Qué contó Johanna Fadul sobre el fallecimiento de sus gemelos?

Por otra parte, Johanna causó revuelo en su comunidad digital al mostrarse junto a una bebé y recordar a sus gemelos fallecidos por el parecido físico.

Esas palabras de la actriz sobre ese difícil momento en el que perdió a sus hijos por una condición médica grave conmovieron profundamente a sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza con la que ha enfrentado uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

Johanna, lejos de alejarse de la polémica, ha sabido capitalizarla. Con humor, continúa compartiendo sus impresiones y conectando con sus seguidores, quienes esperan cada nueva declaración para alimentar el debate sobre los protagonistas de la telenovela de la vida real.