José Rodríguez confirmó su nuevo noviazgo con anillo incluido; ¿cómo reaccionó Yaya Muñoz?

José Rodríguez anunció en redes sociales que inició una nueva relación sentimental tras su ruptura con Yaya Muñoz.

José Rodríguez tiene nueva pareja tras su ruptura con Yaya Muñoz. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el anuncio de José Rodríguez sobre su nuevo noviazgo?

El caleño ya había estado dando señales de que estaba saliendo de manera constante con una misteriosa mujer pelinegra.

Aunque no reveló la identidad, José mostró en sus historias que selló su noviazgo con un anillo y una cena especial que también compartió en otras publicaciones. Con esta noticia, Rodríguez disipó los rumores que lo seguían relacionando con Yaya.

La pareja que nació en la segunda temporada de La casa de los famosos tuvo su final luego de unas declaraciones de Yaya donde contó cómo era la dinámica monetaria en la relación.

Sus palabras ocasionaron una ola de señalamientos hacia José, situación que él no soportó y por la que tomó la decisión de terminar con la creadora de contenido.

Aunque ninguno confirmó que esas fueran las razones definitivas, Muñoz sí dejó claro que no pensaba volver con él bajo ninguna circunstancia.

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¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a la publicación de José Rodríguez?

Esta publicación le permitió cerrar el capítulo con Yaya Muñoz, quien en paralelo reafirmó su soltería con un divertido video junto a Karina García y el cantante de trap Kris R.

En las imágenes, Yaya aparece en el puesto delantero de una camioneta mientras Karina y Kris R se muestran muy cercanos en la parte trasera.

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Con humor, la creadora de contenido dejó claro que su situación sentimental era la de una mujer “violinista” y sola.

Por otro lado, Yaya insinuó en el programa que participa una supuesta infidelidad, aunque no dio más detalles y se quedó en un comentario al aire.

Sin embargo, los internautas aseguran que tanto esa insinuación como las declaraciones sobre la dinámica económica habrían sido el detonante definitivo de la ruptura con José Rodríguez.