Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

José Rodríguez confirmó su nuevo noviazgo con anillo incluido; ¿cómo reaccionó Yaya Muñoz?

José Rodríguez anunció su relación con anillo y cena especial, mientras Yaya Muñoz mostró su presente sentimental en video.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
José Rodríguez anunció su nuevo noviazgo.
José Rodríguez anunció su nuevo noviazgo. (Foto Canal RCN)

José Rodríguez anunció en redes sociales que inició una nueva relación sentimental tras su ruptura con Yaya Muñoz.

José Rodríguez tiene nueva pareja.
José Rodríguez tiene nueva pareja tras su ruptura con Yaya Muñoz. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el anuncio de José Rodríguez sobre su nuevo noviazgo?

El caleño ya había estado dando señales de que estaba saliendo de manera constante con una misteriosa mujer pelinegra.

Aunque no reveló la identidad, José mostró en sus historias que selló su noviazgo con un anillo y una cena especial que también compartió en otras publicaciones. Con esta noticia, Rodríguez disipó los rumores que lo seguían relacionando con Yaya.

La pareja que nació en la segunda temporada de La casa de los famosos tuvo su final luego de unas declaraciones de Yaya donde contó cómo era la dinámica monetaria en la relación.

Sus palabras ocasionaron una ola de señalamientos hacia José, situación que él no soportó y por la que tomó la decisión de terminar con la creadora de contenido.

Aunque ninguno confirmó que esas fueran las razones definitivas, Muñoz sí dejó claro que no pensaba volver con él bajo ninguna circunstancia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a la publicación de José Rodríguez?

Esta publicación le permitió cerrar el capítulo con Yaya Muñoz, quien en paralelo reafirmó su soltería con un divertido video junto a Karina García y el cantante de trap Kris R.

En las imágenes, Yaya aparece en el puesto delantero de una camioneta mientras Karina y Kris R se muestran muy cercanos en la parte trasera.

Artículos relacionados

Con humor, la creadora de contenido dejó claro que su situación sentimental era la de una mujer “violinista” y sola.

Por otro lado, Yaya insinuó en el programa que participa una supuesta infidelidad, aunque no dio más detalles y se quedó en un comentario al aire.

Sin embargo, los internautas aseguran que tanto esa insinuación como las declaraciones sobre la dinámica económica habrían sido el detonante definitivo de la ruptura con José Rodríguez.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yaya Muñoz reapareció en un video. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reafirmó su soltería con video junto a Karina García y Kris R; ¿indirecta para José Rodríguez?

Yaya Muñoz compartió un video con Karina García y Kris R que refleja su situación amorosa actual, generando comentarios.

Karina García celebró los logros musicales de Kris R. Karina García

Karina García reapareció junto a Kris R celebrando importante reconocimiento; ¿de qué se trata?

Karina García acompañó a Kris R en un instante clave de su carrera, mostrando respaldo en cada paso profesional.

Sheila Gándara estalla en redes contra Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras acusaciones en redes: “esa persona”

Sheila Gándara rompió el silencio tras acusaciones sobre su supuesta complicidad con su ex y estalla al referirse a Juanda Caribe.

Lo más superlike

Las 5 láminas más difíciles de conseguir del álbum del Mundial 2026 Copa Mundial

Estas son las 5 láminas más difíciles de obtener para el álbum del Mundial 2026

El álbum del Mundial 2026 ya tiene sus láminas más difíciles. Estas cinco se han convertido en las más buscadas por coleccionistas.

El Jefe impuso una sanción a un habitante de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

El Jefe sancionó a un habitante de La casa de los famosos Colombia: ¿Qué hizo y cuál fue su castigo?

Hija de Giovanny Ayala se gradua de profesional Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala se gradúa de profesional y el cantante lo celebra en redes: ¿Qué título recibió?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe